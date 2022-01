Fossil e Skagen, fino al 71% di sconto sugli orologi

Sono quasi 200 gli orologi che fino al 2 febbraio saranno scontati su Amazon, molti dei quali fanno parte delle categorie best seller e ultime collezioni. I marchi spaziano da Fossil a Michael Kors e Skagen, passando per Armani e Diesel, e i risparmi vanno dal 25% al 71%, quindi con sconti che in alcuni casi sono di svariate centinaia di euro.

E con gli orologi che tornano di moda questa offerta diventa ancora più allettante, tanto più che per un buon orologio di marca grazie a questi sconti la spesa può anche aggirarsi intorno ai 40-60 euro, come nel caso dell’orologio Skagen da donna in acciaio inossidabile o del Fossil da uomo, con cassa da 44mm e movimento del cronografo al quarzo.

In questa selezione che la nostra redazione vi propone trovate orologio dal più intramontabile aspetto classico, da indossare in qualsiasi momento della giornata e senza grosse pretese dal punto di vista dell’abbigliamento da abbinare, a modelli più costosi e ricercati, con la possibilità di scegliere tra varie versioni dello stesso orologio tra cinturino in acciaio inossidabile, in silicone oppure in pelle, o con misure della cassa che vanno dai 44 ai 55 millimetri per i modelli maschili, o tra i 22 e i 38 millimetri per quelli dedicati ad un pubblico femminile.

La scelta è ampia e variegata anche dal punto di vista dei colori e dello stile del quadrante, con modelli minimal e altri con cronografo, oppure con movimento a tre lancette, con datario oppure senza, con cassa placcata e via dicendo.

Quale che sia il modello che desiderate acquistare, come per tutte le promozioni anche qui vale la stessa regola. Sebbene infatti la scadenza degli sconti è fissata a mercoledì 2 febbraio, non è escluso che qualcuna di queste opzioni possa improvvisamente sparire dal negozio e riapparire solo più avanti, oppure non tornare fino al termine dell’offerta. Non conoscendo infatti la quantità delle scorte nei magazzini, Amazon può riservarsi il diritto di modificare prezzi e disponibilità in qualsiasi momento, perciò se c’è un orologio che vi piace e il prezzo è in linea con le vostre aspettative, vi consigliamo di procedere con l’acquisto senza tergiversare oltre.

Armani Exchange Orologio da Donna a Tre Lancette in Acciaio Inossidabile, Dimensioni Cassa 36 mm, Oro Rosa (Red Gold) In offerta a 113,06 € – invece di 179,00 €

sconto 37% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Bamf Orologio Cronografo da Uomo, Dimensioni Cassa 55 mm, Orologio in Acciaio Inossidabile, Nero In offerta a 180,00 € – invece di 379,00 €

sconto 53% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Cage Orologio da Uomo a Tre Lancette, Misura Cassa 46 mm, Orologio in Acciaio Inossidabile, Oro In offerta a 147,01 € – invece di 239,00 €

sconto 38% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Double Down Orologio da Uomo in Acciaio Inossidabile con Cronografo, Grigio (Scuro) In offerta a 100,52 € – invece di 259,00 €

sconto 61% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel MS9 Orologio Cronografo da Uomo, Misura Cassa 47 mm, Orologio in Acciaio Inossidabile, Argento In offerta a 101,21 € – invece di 219,00 €

sconto 54% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Analogico Quarzo da Uomo con Cinturino in Pelle, DZ1890 In offerta a 111,75 € – invece di 149,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile DZ5428 In offerta a 134,69 € – invece di 219,00 €

sconto 38% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Analogico Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle DZ7419 In offerta a 188,90 € – invece di 409,00 €

sconto 54% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Cronografo Quarzo uomo con Cinturino in Acciaio Inossidabile, DZ4180 In offerta a 111,08 € – invece di 259,00 €

sconto 57% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Diesel Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle DZ4470 In offerta a 147,73 € – invece di 219,00 €

sconto 33% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Orologio Cronografo Diesel Da Uomo Al Quarzo Con Cinturino In Acciaio Inossidabile Dz4504 In offerta a 96,75 € – invece di 259,00 €

sconto 63% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo da Uomo con Cinturino in Acciaio Inox AR11161 In offerta a 169,49 € – invece di 279,00 €

sconto 39% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile AR1683, Multicolore In offerta a 249,08 € – invece di 369,00 €

sconto 32% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Analogico Quarzo Uomo AR11308 In offerta a 103,50 € – invece di 219,00 €

sconto 53% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Con Cronografo in Acciaio Inossidabile, Misura Cassa 46 mm, da Uomo, Bianco In offerta a 121,97 € – invece di 279,00 €

sconto 56% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Cronografo Quarzo Uomo con Cinturino in Ceramica, AR1451 In offerta a 155,81 € – invece di 529,00 €

sconto 71% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Due Lancette, Acciaio Inossidabile Tonalità Oro Rosa, Dimensioni Cassa 28 mm, da Donna, Oro Rosa In offerta a 261,75 € – invece di 369,00 €

sconto 29% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Emporio Armani Orologio Due Lancette, Acciaio Inossidabile, Dimensioni Cassa 32 mm, da Donna, Nero In offerta a 314,99 € – invece di 419,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Orologio Uomo – Emporio Armani In offerta a 207,74 € – invece di 349,00 €

sconto 40% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Georgia Orologio da Donna Dimensione Cassa 32 mm Movimento al Quarzo Cinturino in Pelle In offerta a 79,88 € – invece di 129,00 €

sconto 38% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Original Boyfriend Orologio da Donna, Misura Cassa 38 mm, Movimento Cronografo al Quarzo con Cinturino in Pelle In offerta a 107,33 € – invece di 169,00 €

sconto 36% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Donna con Cinturino in Placcato in Acciaio Inox, AM4481 In offerta a 119,25 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile, AM4141 In offerta a 72,90 € – invece di 109,00 €

sconto 33% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inossidabile, ES4079 In offerta a 111,75 € – invece di 149,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Analogico Quarzo Donna con Cinturino in Acciaio Inox ES2860 In offerta a 96,75 € – invece di 129,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio da Uomo Decker, Cassa 44 mm, Movimento Cronografo al Quarzo In offerta a 57,53 € – invece di 119,00 €

sconto 52% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio da uomo Nate, Cassa 50 mm, Movimento cronografo al Quarzo con Cinturino in Acciaio Inossidabile In offerta a 141,75 € – invece di 189,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio da uomo, Cassa da 45 mm, Movimento Cronografo al Quarzo con Cinturino in Acciaio Inossidabile In offerta a 141,75 € – invece di 189,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Fossil Orologio Donna Original Boyfriend Misura Cassa 38 mm, Movimento Cronografo al Quarzo, Cinturino in Pelle In offerta a 119,25 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors ALLIE Orologio da Donna, Cassa 28 mm, Movimento a Tre Lancette, Cinturino in Acciaio Inossidabile, Oro Rosa In offerta a 142,30 € – invece di 249,00 €

sconto 43% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors BLAIR Orologio da Donna, Misura Cassa 39 mm, Movimento Cronografo al Quarzo, Cinturino in Acciaio Inossidabile, D’oro In offerta a 123,90 € – invece di 299,00 €

sconto 59% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors BRADSHAW Orologio da Donna, Misura Cassa 43 mm, Movimento Cronografo al Quarzo, Cinturino in Acciaio Inossidabile, Oro Rosa In offerta a 106,72 € – invece di 279,00 €

sconto 62% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors DARCI Orologio da Donna, Dimensione Cassa 39 mm, Movimento a Tre Lancette, Cinturino in Acciaio Inossidabile, Marrone (Castano) In offerta a 156,94 € – invece di 279,00 €

sconto 44% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors MINI SLIM RUNWAY Orologio da Donna, Dimensione Cassa 33 mm, Movimento a Tre Lancette, Cinturino in Acciaio Inossidabile, D’argento In offerta a 86,57 € – invece di 199,00 €

sconto 56% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors RITZ Orologio da Donna, Dimensioni Cassa 37 mm, Movimento a Tre Lancette, Cinturino in Ceramica, Rosa In offerta a 201,75 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors RITZ Orologio da Donna, Misura Cassa 37 mm, Movimento Cronografo al Quarzo, Cinturino in Acciaio Inossidabile, Oro con Brillanti In offerta a 117,14 € – invece di 299,00 €

sconto 61% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors RITZ Orologio da Donna, Misura Cassa 37 mm, Movimento Cronografo al Quarzo, Cinturino in Acciaio Inossidabile, Rosa In offerta a 209,25 € – invece di 279,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Michael Kors Sofie Orologio da Donna, Misura Cassa 39 mm, Movimento Cronografo, Cinturino in Acciaio Inossidabile, D’argento In offerta a 144,28 € – invece di 299,00 €

sconto 52% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Aaren Kulor da donna, cassa da 36 mm, orologio in alluminio a tre lancette con cinturino in silicone, Rossa In offerta a 66,75 € – invece di 99,00 €

sconto 33% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Aaren Kulor da uomo a tre lancette, cassa 41 mm, orologio in alluminio con cinturino in silicone, Giallo In offerta a 74,25 € – invece di 99,00 €

sconto 25% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Ancher da uomo con data a tre lancette, cassa da 40 mm, orologio in acciaio inossidabile riciclato almeno al 50%, Oro rosa In offerta a 118,91 € – invece di 209,00 €

sconto 43% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Cronografo da Uomo Holst in Acciaio, SKW6653 In offerta a 94,50 € – invece di 139,00 €

sconto 32% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Freja Lille da donna, orologio a due lancette in acciaio inossidabile, Nero In offerta a 42,68 € – invece di 99,00 €

sconto 57% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Jorn da uomo a tre lancette, cassa da 41 mm, orologio in acciaio inossidabile e cinturino in maglia di acciaio inossidabile, Nero In offerta a 83,86 € – invece di 159,00 €

sconto 47% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Orologio da Uomo Sundby Titanium a Tre Lancette con Datario Atracite, 233XLTTN In offerta a 119,44 € – invece di 169,00 €

sconto 29% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Sundby, orologio da uomo a tre lancette con datario in acciaio inossidabile, Blu In offerta a 119,44 € – invece di 189,00 €

sconto 37% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Skagen Sundby, orologio da uomo a tre lancette con datario in acciaio inossidabile, Grigio In offerta a 117,84 € – invece di 169,00 €

sconto 30% – fino a 1 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).