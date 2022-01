AVM, il nuovo FRITZ!Box 4060 AX unisce Fibra, Centralino Dect, Fax e Wi-Fi 6

FRITZ!Box 4060 è una interessante soluzione per chi possiede una connessione con modem per Fibra (soprattutto FTTH – la fibra che arriva direttamente alla casa) in termini di prestazioni, funzionalità e velocità, idelae per le esigenze di utenti small business e gaming di fascia alta visto che include centralino telefonico Dect, Fax e Smart Home

Il nuovo FRITZ!Box 4060 è un router wireless tri-band dotato di Wi-Fi 6 (wireless AX) 4×4 e che include MIMO multiutente (MU-MIMO) e funzione Wi-Fi Mesh. Grazie alla funzione NAS integrata, il nuovo router AVM è anche centralino multimediale della rete locale, infatti, questo modello top di gamma della serie di modelli ‘40’ dispone per la prima volta di una stazione base DECT (cui si possono connetter fino a 6 telefoni cordless) con DECT ULE, che consente funzioni di telefonia e Smart Home.

Wi-Fi 6 (Wi-Fi AX) è lo standard Wi-Fi più moderno e veloce, in grado di offrire velocità fino al 40% superiori rispetto alle generazioni Wi-Fi precedenti. Anche se sono attivi simultaneamente molti dispositivi, le velocità di trasmissione dati rimangono elevate per ciascun singolo dispositivo. Sono ovviamente supportati standard consolidati come Wi-Fi 5 e 4, assicurando lac ompatibilità con i vari dispositivi.

La porta WAN da 2,5 Gbit/s garantisce velocità con un modem per fibra ottica. Se configurato come client IP, la porta WAN può essere utilizzata come porta LAN aggiuntiva da 2,5 Gbit/s. Grazie alle tre porte Gigabit Ethernet, computer o dispositivi compatibili con la rete possono essere integrati nella rete locale a velocità Gigabit. nel FRITZ!Box 4060 sono inoltre integrati: un impianto telefonico VoIP e un NAS con possibilità di connessione USB 3.0 anche a un NAS esterno.

Il FRITZ!Box 4060 dispone di tre bande di frequenza Wi-Fi (1 a 2,4 GHz e 2 a 5 GHz) in conformità con IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6). Tutte le bande di frequenza trasmettono simultaneamente e sono retrocompatibili con IEEE 802.11a/g/n/ac. È dotato di 4 unità radio che permettono di raggiungere velocità di 1.200 Mbit/s (2,4 GHz) e 2.400 + 2400 Mbit/s (2 x 5 GHz). Un accesso ospite Wi-Fi isolato dalla rete locale è disponibile separatamente.

Al centralino VoIP del FRITZ!Box 4060 è possibile connettere fino a sei telefoni portatili DECT. A seconda delle rispettive interfacce, è possibile effettuare fino a cinque telefonate contemporaneamente.

La porta USB 3.0 integrata consente di collegare direttamente stampanti e dispositivi di archiviazione. I contenuti multimediali come immagini, foto, musica e video possono essere resi disponibili ai dispositivi di riproduzione compatibili all’interno della rete locale utilizzando la funzionalità NAS integrata secondo lo standard UPnP AV. È possibile accedere alle memorie USB nella rete locale utilizzando protocolli di rete standard (FTP/SMB).

Il prezzo di listino è di 259,99 € e sarà presto disponibile sia su Amazon che presso i più grandi retail.