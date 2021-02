Foxconn si accorda con Fisker, startup specializzata in vetture elettriche

Foxconn, uno dei più importanti fornitori di Apple, ha siglato un memorandum d’intesa con Fisker, startup specializzata in vetture elettriche, con l’obiettivo di collaborare a un progetto globale.

Nell’ambito dell’accordo, Foxconn prevede di produrre annualmente fino a 250.000 veicoli elettrici (EV) con il brand Fisker. Il legame di Foxcon con Apple, lascia suppore che a Cupertino osserveranno la mossa e non sono da escludere futuri accordi con Apple anche nell’ambito vetture elettriche e a guida autonoma (un settore nel quale da tempo la Mela sta investendo in vari modi, con l’obiettivo finale di arrivare sul mercato con una sua vettura).

Fisker e Foxconn riferiscono che l’obiettivo è costruire un veicolo che ha come target i mercati di Nord America, Europa, Cina e India. Le due aziende prevedono di avviare la produzione nel secondo trimestre del 2023. Il CEO Henrik Fisker ha parlato di un veicolo che ha l’obiettivo di “travalicare i confini sociali”, offrendo “una combinazione di tecnologie avanzate, design affascinante, innovazione, con un buon rapporto qualità-prezzo”.

Fisker prevede di avviare la distribuzione del SUV Ocean full-electric per la fine del 2022. L’Ocean sarà inizialmente un brand che ha come target l’Europa costruito dalla società partner Magna. È in sostanza un SUV che adotta la piattaforma scalabile per le auto elettriche di Magna, concepita per diventare punto di riferimento e consentire di creare veicoli elettrificati maggiormente efficienti.

Il nuovo partenariato con Foxconn ha l’obiettivo di sfruttare l’esperienza di Foxconn nell’information and communication technology (ICT). Secondo il CEO di Fisker questa collaborazione “rivoluzionerà il modello dell’industria automobilistica con l’introduzione delle risorse offerte dall’ICT”, permettendo di creare più efficienti modelli di produzione e di business. A loro dire tutti i processi di produzione, dalla ricerca allo sviluppo, richiederanno solo due anni per portare sul mercato il secondo veicolo di Fisker.

