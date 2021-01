Foxconn costruirà MacBook e iPad in un nuovo stabilimento in Vietnam

Foxconn, la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per conto di vari produttori (Apple inclusa), ha ottenuto il permesso per costruire un nuovo stabilimento da 270 milioni di dollari in Vietnam, molto probabilmente destinato alla creazione di MacBook e iPad.

Lo riferisce Reuters spiegando che lo stabilimento sarà sviluppato da Fukang Technology, sarà situato a nord di Bac Giang, capoluogo della provincia omonima e produrrà 8 milioni di unità l’anno (almeno questo è quanto indicato in una dichiarazione del governo).

Foxconn è uno dei più importanti partner di Apple. A novembre dello scorso anno la Casa di Cupertino ha spinto Foxconn a spostare la produzione di iPad e MacBook dalla Cina al Vietnam, con Apple decisa a diversificare la sua dipendenza dai fornitori cinesi. Sembra pertanto molto probabile che il nuovo stabilimento in Vietnam sarà destinato alla produzione di laptop e tablet per conto di Apple.

Foxconn ha finora investito 1.5 miliardi di dollari in Vietnam, e prevede di investire altri 700 milioni di dollari e assumere solo quest’anno altri 10.000 lavoratori locali. L’azienda starebbe prendendo in considerazione anche l’idea di costruire un diverso stabilimento nella provincia di Thanh Hoa (160 km a sud di Hanoi), con un investimento di 1,3 miliardi di dollari.

Da alcuni anni praticamente tutti i principali partner e fornitori di Cupertino, inclusi Foxconn, Pegatron, Compal e altri ancora, hanno incrementato investimenti, aperture di nuove fabbriche e iniziato a produrre in Vietnam, a Taiwan oltre che in India.