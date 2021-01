Recensione cuffie Soundcore Life Q30, ANC a prezzo contenuto e ottima qualità

Tra i brand che più in questi anni si sono dati da fare nel mondo degli accessori musicali, Soundcore è certamente quello che si è meritato un posto d’eccezione per il rapporto qualità prezzo. Per questo motivo ci siamo avvicinati alle cuffie over ear Life Q30 carichi di speranza. Non ci hanno affatto deluso. Ecco il perché.

Stiamo parlando di un paio di cuffie certamente di fascia non alta, che hanno un listino di appena 79,99 euro. Si tratta di un prezzo medio, che si allontana da quelle cuffie totalmente inutili da poche decine di euro, così come prende le distanze da altre periferiche da centinaia e centinaia di euro. Procediamo con ordine.

Partiamo dall’estetica, visto che anche l’occhio vuole la sua parte. Soundcore Life Q30 si presentano davvero bene, e subito dopo averle tirate fuori dalla confezione si nota subito un dettaglio non da poco: dimensione e forma dei padiglioni auricolari. Diversamente da quanto accade con molte cuffie, Soundcore ha scelto una forma totalmente rotonda, dunque non ovale come altri competitor. Questo, insieme alla grandezza, più grande del normale, permette di indossare queste Q30 in modo davvero confortevole, più di quanto non facciano altri prodotti della stessa fascia di prezzo. Sarà anche il peso contenuto, i materiali morbidissimi dei padiglioni auricolari, così come quello dell’archetto, fatto sta che per comodità queste cuffie risultano più comode del solito.

I materiali plastici che circondano per il 90% la cuffia non sono di fascia elevata, ma anche in questo caso abbiamo notato una fattura leggermente migliore della media. Le cuffie sono davvero curate, e lo si percepisce nel meccanismo di estensione dell’arco, con un design molto più raffinato del solito, che non lascia metallo alla vista, e che non rinuncia ad un sistema di piegatura armonioso, dove tutti gli elementi sembrano curati nei dettagli. I tasti restituiscono una classica pressione “plasticosa”, e in questo si nota leggermente la natura economica delle cuffie. Il dettaglio color oro del logo Soundcore presente sui padiglioni, comunque, impreziosisce il tutto.

Dal punto di vista di materiali e costruzione, promuoviamo senza riserve queste cuffie, certamente non dimenticandoci di avere tra le mani un paio di cuffie comunque economiche.

Come suonano le Soundcore Life Q30

Ancor prima di testare il sonoro, queste cuffie lasciano ben sperare da spente. O meglio, dopo aver premuto il tasto accensione, senza avviare alcun brano, mostrano già di cosa sono capaci. Tre le modalità da testare ancor prima di avviare un brano: normal, ANC e trasparenza. Funzionano. Da spente, nulla da osservare nella modalità normal, che comunque riesce ad assorbire un buon 10% di rumore, grazie ai padiglioni over ear. Attivando la modalità trasparenza ci si accorge subito di perdere questo 10% di isolamento, e anzi di guadagnare qualcosina nell’ascolto di rumori esterni. Infine, con l’ANC attivo, anche da cuffie spente, si percepisce subito il taglio di molti piccoli disturbi esterni. Giusto per farvi meglio capire: scriviamo questo articolo con una rumorosissima tastiera meccanica, e anche da spente queste cuffie riescono ad attutire il rumore dei tasti, che ovviamente non scompare del tutto.

Partito il brano ci si accorge subito di un’ottima qualità sonora generale. In questo senso, le tre modalità appena descritte, a musica accesa, continuano ancora a funzionare bene, anche se si attenua la differenza tra l’una e l’altra. Si tratta di piccole sfaccettature che, in un caso o nell’altro, possono certamente migliorare l’ascolto, ma che non fanno poi così tanto la differenza. Ad esempio, a volume medio alto, la modalità trasparenza non farà affatto miracoli, così come l’ANC da “interno” non sembra differire poi molto da quello “mezzi pubblici” o all'”aperto”. Queste tre modalità ANC, che possono essere selezionate dall’app Soundcore (dalla cuffie è possibile passare da ANC a normal a Trasparency), sembrano comunque tutte simili tra loro. Come detto, si tratta di sfaccettature molto sottili.

La qualità e la potenza audio erogati sono particolarmente notevoli. L’ANC non incupisce affatto l’audio, che risulta sempre corposo, pieno, con bassi normalmente evidenti, che non danno fastidio: ci sono, sono facilmente percepibili, e non guastano. Ovviamente non sono cuffie per audiofili, ma il risultato sonoro è eccezionale, soprattutto in considerazione del prezzo. Le cuffie raggiungono picchi di audio buoni, sebbene non elevatissimi, e probabilmente anche per questo riescono a mantenere un certo controllo, senza sbavature. La voce dei cantanti, anche in modalità ANC risulta comunque precisa, anche se probabilmente per esaltarla meglio la normal mode è la scelta ideale.

Una piccola chicca è rappresentata dalla modalità sonno che può essere controllata dall’app. Da questo menù si potranno scegliere diversi suoni per addormentarsi al meglio, con tanto di timer di auto spegnimento. E’ possibile simulare il rumore del mare, quello della pioggia, un temporale, il vento, gli uccellini che cantano, e altri ancora. Si tratta di una piccola aggiunta, che però ci pare davvero carina e curiosa, anche se difficilmente riuscirete ad andare a letto con un paio di cuffie di queste dimensioni.

Conclusioni

Consigliate? Assolutamente sì. Promosse a pieni voti, soprattutto in relazione alla concorrenza della stessa fascia di prezzo. Design più elegante di altri competitor, materiali buoni e ottima costruzione. L’ANC fa’ il suo dovere, ovviamente senza raggiungere i picchi di una cuffia dal costo molto più elevato. La qualità audio generale è ottima, in qualsiasi reparto musicale. Se cercate un paio di cuffie bluetooth mediamente economiche, Soundcore Life Q30 rappresentano il punto di riferimento, oltre che per comodità, anche per livello, in grado di enfatizzare al meglio effetti sonori di sottofondo.

Pro

Design ottimo

Qualità audio molto buona

Buona l’autonomia

Rapporto qualità prezzo incredibile

Tre diverse modalità ANC

Contro

Poco o nulla da segnalare

Prezzo e disponibilità

Soundcore Life Q30 costano 79,99 euro, compresa una pratica custodia rigida per il trasporto. Si acquistano a partire da questa pagina di Amazon.