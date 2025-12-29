Morto l’ingegnere che ha pensato al particolare più utile sul cruscotto delle auto

L’11 dicembre a 80 anni è morto James Moylan. Questo ingegnere ha lavorato 34 anni per Ford ed è noto per la piccola freccia che porta il suo nome, mostrata a fianco dell’indicatore del carburante sul cruscotto, utile per comprendere dove si trova l’imboccatura del serbatoio permettendo di posizionare il veicolo in modo corretto alla stazione di rifornimento.

A riferirlo è il sito Jalopnik spiegando che la segnalazione, che ora sembra scontata, non era presente sulle auto fino alla fine degli anni ’80 e che a Moylan l’idea venne un giorno di pioggia dell’aprile 1986 mentre si trovava a bordo di una delle auto aziendali e si stava recando ad una riunione in un diverso edificio; aveva deciso di far rifornimento lungo la strada e ovviamente si trovò con il tappo del serbatoio posizionato dal lato sbagliato.

Da qui l’idea di una indicazione di cui tenere conto, utile soprattutto quando si noleggia un auto o si usa la vettura di qualcun’altra, per comprendere come posizionare la macchina in modo corretto, senza dover fare strane manovre.

La risposta oggi è sotto gli occhi di tutti, anche se tanti non l’hanno mai notato. La posizione del tappo del carburante dipende da vari aspetti ma fondamentalmente è legata al paese in cui è stata prodotta la vettura e dal lato di guida. Sulla auto giapponesi, ad esempio, si trova spesso sul lato sinistro perché in Giappone si guida tenendo la sinistra ma per motivi estetici, oppure legati al design della vettura, o ancora alla struttura della scocca o legati sicurezza, il lato può cambiare.

Oggi su tutte le auto e non solo a benzina

In ogni caso in tutte le auto dove è presente l’indicatore del carburante c’è una freccia accanto al simbolo della pompa, che indica il lato in cui si trova il tappo: se la freccia punta a sinistra il tappo sarà a sinistra, viceversa sarà a destra. In alcune auto come quelle ibride è presente sia l’indicazione del tappo relativo al carburante sia quella dedicata al sistema di ricarica; stesso discorso sulle vetture alimentate a GPL e metano: è presente l’indicazione del lato ricarica per consentire il corretto posizionamento. Una piccola idea merito di James Moylan.