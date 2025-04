Col router FRITZ!Box 4690 navigate con Wi-Fi 7 e LAN a 10 gigabit

Il router FRITZ!Box 4690 che AVM ci aveva mostrato alla fiera di Barcellona è arrivato su Amazon, così chi lo desidera può già comprarlo per collegarlo a un modem in fibra ottica o a un altro router esistente e raggiungere così i 10 Gbit/s di velocità.

È il modello di punta della serie FRITZ!Box 4000 e supporta sia il Wi-Fi 6 che il più recente Wi-Fi 7 che ad esempio ritroviamo anche negli ultimi iPhone 16 e tramite cui poter raggiungere i 6,9 Gbit/s grazie al dual-band, ottimizzando così il routing anche per applicazioni ad alto consumo di dati come il gaming e le videochiamate simultanee.

Mette a disposizione una porta WAN da 10 Gbit/s, una LAN da 10 Gbit/s e tre porte LAN da 2,5 Gbit/s per ottenere alte prestazioni anche sulle connessioni cablate – ottimo specialmente in ottica gaming o per le applicazioni in realtà virtuale, dove la latenza zero è fondamentale – e c’è anche una stazione base DECT per la telefonia e le applicazioni smart home e una porta USB 3.0 per l’archiviazione di rete o per mettere in rete una stampante o uno scanner.

Sono chiaramente presenti anche le altre funzionalità tipiche della famiglia FRITZ! come il Wi-Fi Mesh, la VPN con WireGuard, l’accesso ospiti Wi-Fi e il firewall.

Come funziona

Una volta collegato a un modem in fibra ottica, DSL o via cavo, oppure a un router e configurato tramite la tradizionale interfaccia FRITZ, oppure via app MyFRITZApp da iPhone, iPad o dispositivi Android, questo router distribuisce la velocità della fibra ottica attraverso il Wi-Fi 7 a tutti i dispositivi in casa.

Specifiche tecniche

Di seguito elenchiamo le principali caratteristiche che ritroviamo sulla scheda tecnica:

Wi-Fi Mesh con 4 x 4 MIMO su 5 GHz e 2,4 GHz, compatibile con Wi-Fi 7/Wi-Fi 6

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5.760 Mbit/s (Wi-Fi 7), 2,4 GHz fino a 1.200 Mbit/s (Wi-Fi 6)

1 porta WAN da 10 Gbit/s e 1 porta LAN da 10 Gbit/s per gaming, streaming e navigazione ad alte prestazioni

3 porte LAN da 2,5 Gbit/s

1 porta USB 3.0 per stampanti e archiviazione di rete (NAS)

Stazione base DECT per un massimo di sei telefoni cordless e diversi dispositivi smart home

Accesso gratuito alle app MyFRITZ!App, FRITZ!App WLAN e FRITZ!App Smart Home

FRITZ!OS con parental control, media server, FRITZ!NAS, accesso ospiti Wi-Fi, VPN con WireGuard, MyFRITZ! e molto altro

Dove comprare

Il nuovo FRITZ!Box 4690 costa 319 € e come dicevamo è già in vendita anche su Amazon.

