Cosa cambia con il WiFi 7 di iPhone 16

Tutta lineup iPhone 16 (iPhone 16, ‌iPhone 16‌ Plus, iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max) supporta connessioni Wi-Fi 7, con ovvii vantaggi per chi dispone di router e altri dispositivi WiFi di nuova generazione.

Che cos’ha di diverso la tecnologia WiFi 7 rispetto alle precedenti?

Nelle specifiche tecniche Apple riferisce che gli iPhone 16 supportano Wi‑Fi 7 (802.11be) con tecnologia MIMO 2×2 (nei Paesi e territori in cui la tecnologia è supportata). Questa tecnologia, lo ricordiamo, offre diversi vantaggi, utile nel trasferimento dei dati, nello streaming, nel gaming, nelle videoconferenze UHD e intrattenimento AR/VR.

WiFi 7 è compatibile con le precedenti versioni dello standard e aumenta le velocità massime teoriche da 9,6Gbps a 46Gbps, consentendo di sfruttare appieno i piani internet ultra-veloci con prestazioni gigabit-plus; la larghezza di banda è più elevata rispetto a prima: Dal punto di vista tecnico lo spettro da 1,2 GHz nella banda da 6 GHz rende possibile una larghezza di banda ultra-larga di 320 MHz e consente a più router di operare in quartieri congestionati senza interferire l’uno con l’altro.

La latenza è ridotta, con vantaggi nel gaming e nelle videoconferenze. Nella modulazione (semplificando, il processo di conversione dei dati in onde radio WiFi), il passaggio da una modulazione dati da 10-bit a 12-bit consente di includere contemporaneamente il 20% in più di dati per lo streaming video, con conseguenti vantaggi per chiamate da app come Zoom e altro ancora.

Cosa significa il termine “Multi-link” nelle specifiche WiFi 7?

Il WiFi 7 sfrutta contemporaneamente le bande WiFi da 6 GHz e da 5 GHz per evitare la congestione di rete e mantenere l’utente connesso se si sposta fuori dalla portata di una delle bande. Questa funzione, chiamata operazione multi-link, consente ai dispositivi di inviare e ricevere dati contemporaneamente su entrambe le bande WiFi, aumentando la capacità di trasferimento.

Il Preamble Puncturing

Con le versioni WiFi precedenti, qualsiasi canale con interferenze diventava non disponibile. Il preamble puncturing consente al WiFi di isolare una parte di un canale per trasmettere i dati, se l’interferenza non occupa l’intero canale, riducendo notevolmente la congestione di rete.

I dispositivi certificati Wi-Fi 7 offrono throughput ad alte prestazioni, supportano il Multi-Link Operation (MLO) per la connessione a più bande Wi-Fi contemporaneamente (6GHz, 5GHz e 2,4GHz), e raddoppiano la larghezza di banda del canale delle generazioni precedenti arrivando a velocità di picco (teoriche) fino a 46 Gbps

