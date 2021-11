FRITZ!Box 6850 5G è il nuovo router per reti mobile 5G

FRITZ!Box 6850 5G di AVM è un nuovo router pensato per fornire una connessione stabile e veloce grazie al 5G, in grado di raggiungere velocità gigabit anche in modalità wireless. Dotato di tutte le funzionalità per le quali i prodotti Wi-Fi di FRITZ! sono noti, FRITZ!Box 6850 5G è indicato come alternativa ideale quando non si dispone di connessioni in rame e in fibra ottica.

Il modem per rete mobile integrato in FRITZ!Box 6850 5G è adatto per 5G Standalone e 5G Non-Standalone ed è compatibile con 4G/LTE-Advanced Pro e 3G/UMTS. A seconda della disponibilità della rete, il router può passare dalla rete 5G alla rete 4G o a quella 3G e viceversa. Una funzionalità di allineamento intelligente guida gli utenti nella ricerca della posizione migliore per il router e nell’orientamento ideale delle antenne mobili.

Wi-Fi AC + N e funzionalità di rete Mesh

FRITZ!Box 6850 5G è un dispositivo dual band e trasmette sulle bande di frequenza a 2,4 GHz (Wireless N) e 5 GHz (Wireless AC). Grazie alla rete Mesh è in grado di assegnare la miglior connessione possibile in base a dove si trova il dispositivo. I dispositivi wireless mobili possono passare da un punto di accesso all’altro in modo automatico e senza interrompere un’applicazione in esecuzione.

Smart Home versatile e funzionalità per la telefonia

La base DECT integrata controlla i dispositivi Smart Home come le prese commutabili proposte dal costruttore FRITZ!DECT 200/210. Sul centralino integrato si possono registrare un telefono analogico e fino a sei telefoni cordless DECT. Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le segreterie telefoniche integrate, le rubriche locali e online completano la gamma di funzionalità.

Funzioni multimediali di FRITZ!Box 6850 5G

Questo router rende disponibili i contenuti delle memorie USB e online, nella rete locale. Grazie al media server integrato con connettività NAS, i film, la musica e le immagini archiviate possono essere distribuite sui dispositivi connessi alla rete Wi-Fi.

Il prezzo di listino di FRITZ!Box 6850 5G è di 569,99 € IVA inclusa. Per tutti gli articoli su AVM vi rimandiamo a questa pagina.