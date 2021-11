Apple Pay via Touch ID non sempre funziona su Magic Keyboard

Nessun problema se si usa Touch ID per autorizzare pagamenti Apple Pay sugli iMac M1 24 pollici, per il momento gli unici computer Apple che includono di serie una tastiera Magic Keyboard, la prima esterna di Cupertino dotata di Touch ID. Purtroppo le cose si complicano per gli utenti di MacBook che hanno acquistato una Magic Keyboard da usare in abbinamento al portatile connesso a un monitor esterno.

In quella che gli anglosassoni indicano come modalità a conchiglia, cioè con portatile chiuso collegato a un monitor esterno, tutte le funzioni connesse al rilevamento dell’impronta Touch ID di Magic Keyboard funzionano, con la notevole eccezione dei pagamenti Apple Pay.

Non si tratta di un bug software bensì di una precisa scelta (obbligata) da parte di Apple. Secondo quanto rileva Glenn Fleishman si tratta di un requisito necessario per ottemperare alle specifiche di sicurezza per i pagamenti digitali tramite autenticazione biometrica, quindi con livelli di sicurezza simili richiesti per le casse dei negozi e i pagamenti tramite Cate di credito.

In breve se il coperchio del portatile è chiuso non è possibile effettuare pagamenti Apple Pay via Touch ID sulla Magic Keyboard: nella modalità a conchiglia il sistema non si aspetta che l’utente utilizzi Touch ID. Così per i pagamenti per molti utenti basta semplicemente sollevare e aprire il coperchio del computer portatile.

Ma altri utenti ancora segnalano che questo potrebbe non bastare: in Preferenze di Sistema alla voce Wallet e Apple Pay un avviso informa che Apple Pay è stato disabilitato perché le impostazioni di sicurezza del Mac sono state modificate. Il livello di sicurezza del computer può essere ridotto per diverse ragioni, per esempio per avviare la macchina da un disco esterno o anche per installare driver di basso livello richiesti per alcuni software terze parti, incluse le estensioni del kernel.

Se questo è il vostro caso occorre riportare il computer al livello di sicurezza massima: per farlo bisogna riavviare il sistema ed entrare nella modalità RecoveryOS, dopo di che usare Startup Security Utility per ripristinare la sicurezza di sistema.