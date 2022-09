Furbulous Box è la lettiera smart per gatti che si pulisce da sola

Gli amanti dei gatti non potranno fare a meno di rimanere incantati davanti a Furbulous Box, la prima, almeno per quanto ne sappiamo, lettiera che promette di essere veramente smart sotto ogni punto di vista: infatti non solo blocca i cattivi odori, ma è in grado di raccogliere, pulire e imballare gli escrementi, fino a preparare e sostituire il sacchetto al nostro posto, il tutto sempre monitorando peso e salute dell’amato felino con dati e controllo via smartphone.

Per il momento non si tratta ancora di un prodotto reale, ma di un progetto presentato su Indiegogo per la raccolta fondi. La descrizione del funzionamento promette una rivoluzione anche per chi desidera un gatto, ma ha sempre odiato le incombenze associate dall’accudirne uno in casa. La lettiera smart Furbulous Box mantiene sempre la lettiera pulita filtrando in automatico i rifiuti dopo ogni utilizzo, una funzione che piacerà molto tanto ai felini quanto ai loro proprietari, che si vedon cosìo alleviare da una incombenza quotidiana.

I progettisti hanno pensato proprio a tutto: all’interno del dispositivo c’è un sistema di confezionamento automatico integrato, che sigilla e imballa il sacco della spazzatura con un solo clic. L’aggettivo smart è ben meritato perché questa lettiera è dotata anche di sette sensori di protezione per la sicurezza del micio: ne rilevano la presenza e impediscono che possa venire punzecchiato dal sistema di pulizia.

Il dispositivo smette di funzionare quando il gatto è nelle vicinanze o salta all’interno della lettiera. Oltre a rilevare i movimenti dell’animale, i sensori rilevano anche le variazioni di peso a ogni utilizzo, informando il proprietario sullo smartphone che così può tenere sotto controllo la salute del gatto.

Con la raccolta fondi su Indiegogo la lettiera smart Furbulous Box si potrà preordinare al prezzo speciale di lancio di 349 dollari, prezzo equivalente in € al cambio odierno, mentre se il progetto andrà a buon fine e verrà realizzato, il prezzo di listino sarà di 799 dollari, circa 800 euro.

Tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile sono disponibili nella sezione dedicata CasaVerdeSmart del nostro sito.