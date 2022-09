Dynamic Island, la magia di Apple nei video al rallentatore

Le prodezze grafiche di Dynamic Island, che sostituisce il notch nei modelli Pro di iPhone 14, sono apparse subito evidenti fin dalla presentazione Apple di mercoledì 7 settembre, ma ora che i terminali sono nelle mani degli utenti, in rete sono apparsi alcuni brevi video che mostrano l’incredibile cura dei dettagli nella simulazione della fisica e sopratutto nella cura delle animazioni che Apple ha riposto in questa funzione.

Anche se nell’uso di tutti i giorni non ci si fa più caso, la simulazione della fisica è una delle caratteristiche fondamentali di iOS che tanto ha contribuito al successo di iPhone. Quando l’utente tocca con un dito o scorre lo schermo, il sistema offre sempre una risposta adeguata all’azione, con grafica curata per apertura e chiusura delle app, così come cambia la velocità di scorrimento in base al tocco.

Folks. When apps minimize into the Dynamic Island when dismissed, they drop into the island differently based on the physics of your “throw”…!

Toss the app straight up, and it’s a normal bounce. But throw a curveball, and the opposite side bulges out to catch.

I LOVE THIS 100% pic.twitter.com/GWjjTDvXZb

— Cabel (@cabel) September 17, 2022