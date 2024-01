iPhone rubato, come bloccare tutto con la protezione di iOS 17.3

Con iOS 17.3 è arrivata Protezione per dispositivi rubati, una nuova funzione con cui Apple rende iPhone ancora più impenetrabile in caso di furto.

Si tratta sostanzialmente di un livello di sicurezza in più che per impostazione predefinita non è attivo e che invece vale la pena configurare appunto per proteggere sia l’account che le informazioni personali contenute in iPhone qualora dovesse andar perso o, peggio ancora, venire rubato.

L’idea di partenza

Questa funzione nasce per impedire a un malintenzionato di prendere il pieno controllo di iPhone rubato anche se conosce il codice di sblocco.

Questo perché, come scriveva il WSJ lo scorso febbraio, molti utenti non sono più riusciti ad accedere al proprio account dopo che il ladro aveva appunto scoperto più o meno lecitamente il codice per bloccare il dispositivo.

Cosa cambia con iOS 17.3

Così grazie ad iOS 17.3, dal momento in cui si abilita questa funzione, se il telefono si trova lontano da posizioni familiari come l’abitazione o il posto di lavoro, si comporta in modo diverso dal solito.

Per il ladro che conosce il codice di sblocco di iPhone le cose quindi si complicano perché per poter rivendere il dispositivo rubato ripristinandolo come nuovo, dovrà:

trovare il modo (certo non glielo spieghiamo noi) di modificare virtualmente la posizione GPS, oppure

la posizione GPS, oppure trovarsi fisicamente in uno dei luoghi in cui il proprietario del telefono si reca più spesso.

Autenticazione biometrica obbligatoria

Viceversa, con Protezione per dispositivi rubati attivata su iPhone, il terminale richiederà l’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID ogni qual volta si tenterà di:

Usare le password salvate nel portachiavi

nel portachiavi Usare i metodi di pagamento salvati in Safari

salvati in Safari Disattivare la Modalità smarrito

Inizializzare tutti i contenuti e le impostazioni

tutti i contenuti e le impostazioni Usare l’iPhone per configurare un nuovo dispositivo

Richiedere una nuova Apple Card o visualizzare il numero di quella esistente (USA)

o visualizzare il numero di quella esistente (USA) Usare Apple Cash e Savings in Wallet (dove disponibili), ad esempio, per i bonifici

Ritardo prolungato

Allo stesso modo il telefono impiegherà molto più tempo (1 ora, dice Apple) per portare a termine alcune particolari azioni, come:

Modificare la password dell’ ID Apple

Scollegare l’ID Apple

Aggiornare le impostazioni di sicurezza dell’account ID Apple ad esempio aggiungendo o rimuovendo un dispositivo registrato , una chiave di recupero o un contatto di recupero

, una chiave di recupero o un contatto di recupero Aggiungere o rimuovere Face ID o Touch ID

Modificare il codice di iPhone

di iPhone Ripristinare tutte le impostazioni

tutte le impostazioni Disattivare Apple Dov’è

Disattivare questa nuova funzione di protezione del dispositivo rubato

In questo modo, una volta constatato il furto, si potrà procedere con il blocco remoto del telefono (qui la nostra guida) impedendo al ladro di portare a termine operazioni come queste, utili per poterne cancellare la proprietà al fine di prenderne il pieno controllo.

Come attivare Protezione per dispositivi rubati su iPhone con iOS 17.3

Se la nuova Protezione per dispositivi rubati di Apple vi interessa, allora dovete sapere che per poterla attivare dovete innanzitutto installare iOS 17.3 (qui per scoprire se il vostro dispositivo è compatibile) o una versione successiva del sistema operativo di iPhone.

A quel punto non dovrete far altro che:

Aprire l’app Impostazioni

Cliccare su Face ID e codice

Inserire il codice del dispositivo

il codice del dispositivo Accendere l’interruttore alla nuova voce Protezione per dispositivi rubati

Ricordatevi che se cambiate idea per disattivarla dovrete trovarvi a casa, in ufficio o in un altro dei luoghi visitati più spesso; altrimenti anche voi, come proprietari di iPhone, dovrete attendere un’ora prima di poter portare a termine la disattivazione.

