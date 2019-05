Fuse: la domotica di Homekit, Sonos, Apple TV, Chromecast in una sola app per iPad e iPhone

Controllare tutta la casa da una sola applicazione è possibile grazie a Fuse, progettata per centralizzare tutta la domotica su un solo dispositivo. Che sia un iPhone, un iPad o un Apple Watch poco cambia: grazie alla sua interfaccia chiara e semplice è possibile controllare i dispositivi Smart installati in casa in pochi click.

Quest’applicazione non solo è in grado di offrire il controllo di tutti i dispositivi compatibili con la tecnologia HomeKit di Apple come luci, prese, interruttori, porte, finestre, serrature, ventole, termostati e sensori di temperatura, facendo cioè quel che già offre l’app Casa di Apple, ma permette di abbinare e gestire anche Apple TV, altoparlanti Sonos (tutti i modelli Smart attualmente in commercio) e Chromecast, ampliando perciò esponenzialmente le capacità di gestione da una sola interfaccia. L’unica cosa che manca al momento è il supporto alla visualizzazione delle telecamere Homekit.

Fuse è compatibile con comandi Siri e può essere programmata creando delle azioni che permettono di controllare più dispositivi contemporaneamente con un solo tocco: in questo modo è così possibile creare delle scene ad hoc per spegnere tutte le luci chiudendo contemporaneamente serrande e serrature quando si esce di casa oppure regolare luci e serrande con un click adeguando luminosità e colore alla visione di un film (tanto per fare un paio di esempi di potenziale utilizzo del sistema).

E’ possibile raggruppare tutti i dispositivi connessi stanza per stanza in singoli pannelli e da Apple Watch si può controllare agevolmente tutta la parte multimediale, regolando ad esempio il volume della TV con la Corona Digitale o avviando le playlist musicali in un click.

E’ anche possibile gestire una serie di archivi multimediali con la programmazione di Sonos, Apple TV e Chromocast decidendo la programmazione intervallata o in loop di brani preferiti, radio web etc.

Oltre a raggruppare i pannelli dei vari dispositivi connessi in casa all’interno di una sola schermata di facile accesso, nella versione per iPad viene mostrato anche l’orologio e il meteo attuale attraverso i dati forniti da OpenWeatherMap, permettendo così di trasformare un vecchio tablet in un dispositivo di controllo domotico magari da fissare alla parete (a tal proposito potete trovare suggerimenti su diverse soluzioni qui, qui, qui e pure su Amazon).

Anche se l’uso ottimale è sul grande schermo di un iPad non ci sono problemi a farla funzionare su un iPhone con un accesso veloce a tutte le stanze della casa e la possibilità di focalizzarsi su una singola stanza quando vogliamo intervenire sulle periferiche presenti.

In quest’ottica è molto simile all’app Wallflower di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi da cui si differenzia soprattutto per il prezzo: anziché godere dell’accesso tramite l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale, per usare Fuse basta comprarla una sola volta. L’app infatti è proposta con un acquisto una tantum pari a 5,49 euro. La trovate su App Store in versione universale per iPhone, iPad ed Apple Watch.