Con l’app Wallflower iPad diventa centro di controllo per la domotica Homekit

Tirate fuori il vecchio iPad dal cassetto perché con Wallflower potrete ridargli nuova vita trasformandolo in un vero e proprio centro di controllo per la domotica. L’app è compatibile con tutti i dispositivi HomeKit e di fatto consente di sfruttare lo schermo del tablet (ma funziona anche con iPhone e iPod) magari appeso alla parete – a tal proposito potete trovare suggerimenti su diverse soluzioni qui, qui, qui e pure su Amazon – per gestirli tutti da un unico dispositivo completamente accessibile a tutta la famiglia.

Questo sistema combina la comodità del classico interruttore a parete con la possibilità di controllare tutti i dispositivi connessi in casa da un’unica postazione. Esistono infatti diverse soluzioni che trasformano gli interruttori in dispositivi Smart ed altrettanti interruttori con WiFi incorporato, ma questa soluzione oltre a permettere di risparmiare riciclando un dispositivo dato ormai per spacciato mette a disposizione un’infinita serie di funzionalità in più.

Ad esempio non consente soltanto di attivare/disattivare i dispositivi HomeKit o attivare particolari scene ma è capace di mostrare anche i dati rilevati dai sensori e li raccoglie all’interno di grafici ad hoc. La schermata principale include l’ora corrente e concentra l’attenzione sui dispositivi e le scene attive, mentre tutte le altre informazioni restano comunque a portata di tocco con specifici pulsanti.

La fotocamera del dispositivo viene utilizzata per regolare la luminosità del display non appena ci si trova di fronte lo schermo e se è presente il Touch ID o il Face ID, è possibile proteggere l’accesso al pannello da persone non autorizzate con lo sblocco dell’impronta o del volto (per i dispositivi più datati è comunque possibile impostare un PIN o una password alfanumerica).

Il maggiore punto di forza di Wallflower, come dicevamo, risiede nel supporto ai vecchi dispositivi. E’ compatibile con iOS 9, quindi di fatto funziona anche con iPad 2 e iPhone 4 (per dire), cioè dispositivi ormai vecchi di quasi nove anni.

L’app si scarica gratuitamente da App Store ed è possibile provare gratuitamente tutte le sue funzioni per due settimane: al termine della prova sarà necessario abbonarsi acquistando il pacchetto annuale per 49,99 euro oppure sborsando mensilmente 7,99 euro. Altri dettagli e la FAQ completa sul sito degli sviluppatori.