GameClub lavora per resuscitare vecchi giochi iOS non più funzionanti

GameClub, uno sviluppatore di giochi mobili, ha investito 2,5 milioni di dollari per riportare in vita vecchie glorie iOS, non più funzionanti sui nuovi iPhone o iPad. L’idea è davvero interessante e potrebbe portare nuovamente in App Store capolavori come Super Crate Box, uno dei titoli del passato, non più supportato dalle nuove generazioni di dispositivi iOS.

GameClub mira a cambiare l’attuale situazione dei vecchi giochi iOS, che per mancanza di aggiornamenti, ottimizzazioni e adeguamenti vari, non sono più giocabili sugli ultimi modelli di iPhone. Alcuni titoli sono già in lavorazione e in fase di test, con un lancio ufficiale previsto per il prossimo in autunno. I giochi non saranno gratuiti.

Un esempio del processo di modernizzazione, che riguarderà circa 50 titoli iOS, sta mira a trasformare vecchi titolo da 32 a 64 bit, che è l’unico standard ad oggi accettato. Apple ha abbandonato il supporto per le applicazioni a 32 bit nel 2017, con gli sviluppatori costretti ad aggiornare i propri titoli a 64 bit, pena l’esclusione da App Store. Ad alcuni non sarà convenuto mettere nuovamente mano sul prodotto, e hanno deciso di lasciar morire le app.

Tra i titoli in teressati dall’aggiornamento, il già citato Super Crate Box, Space Miner, e Incoboto. Altri titoli che beneficeranno della modernizzazione saranno Run Run Boo, Cubed Rally World, Chopper 2, Zombie Match Defense, Wooords, Sword of Fargoal, e il mitico Hook Champ.

In alcuni casi, GameClub dovrà trattare con i proprietari di alcuni titoli, perché i giochi saranno certamente coperti da copyright o marchi registrati, ma sarà solo una questione di accordi interni.

L’iniziativa è davvero pregevole e permetterà alle nuove generazioni di utenti iOS, di riscoprire un po’ di vecchie glorie andate perse negli anni.