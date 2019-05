RapidWeaver 8 a metà prezzo con videocorsi di appofondimento in regalo

Se volete acquistare RapidWeaver, uno dei migliori e più potenti strumenti per creare siti web senza conoscenza di HTML, a prezzo scontato, andate su Stacksocial che vi offre questo interessante pacchetto corredato da una lunga serie di corsi di approfondimento, a 49,99 invece che 500 dollari.

RapidWeaver è un programma storico e molto apprezzato, Consente di creare dei siti partendo da modelli o template, che integrano il supporto per Google Analytics e GoSquared Livestats (un servizio di controllo visite accurato e in real time), include un sistema per la gestione delle risorse del sito e per la gestione degli add-on di terze parti, il bookmark di server FTP, una finestra Projects e il site mapping HTML e XML.

Con l’ultima versione, quella in sconto (di cui abbiamo scritto qui), è a disposizione anche un simulatore di dispositivi che mostra in anteprima come si presenta un sito web su iPhone, iPad, Mac, fare ricerche in archivi fotografici royalty free. Trovate anche un generatore di icone web con il quale creare le favicon con il drag&drop. Gli sviluppatori hanno integrato un editor htaccess, utile per lavorare con i servizi hosting: un file di configurazione del webserver Apache che, posto in una directory del servizio hosting, viene rilevato e consultato da Apache, per abilitare o disabilitare determinate funzionalità aggiuntive che il webserver è in grado di offrire agli amministratori.

Tra le altre funzioni che ricordiamo:

decine e decine di template pre-installati

consolidamento dei fogli stile

sitemapping HTML a un progetto consente di creare sistemi di navigazione complessi

sitemap XML generato in automatico

Compatibilità GDPR

Se volete avere un sguardo completo sulle funzioni di Rapidweaver, potete andare sul sito ufficiale

Il prezzo ufficiale di RapidWeaver 8 è di 99 euro. Pagarlo 49,99 dollari significa comprarlo a metà prezzo e in regalo 4 videocorsi ciascuno del valore di 100 dollari tra cui un corso sul SEO e uno sui siti responsivi, quindi avere un costo ribassato di 450 dollari.

Rapidweaver 8 con Setapp

Ricordiamo che Rapidweaver 8 è anche parte del pacchetto di App di Setapp. Grazie a Setapp, dopo un abbonamento mensile o annuale, potete avere Rapidweaver e molti altri programmi gratuitamente da usare su due differenti computer. Potete accedere comprando una gift card che permette di prepagare periodi predeterminati di accesso al servizio (da un mese a 24 mesi). In questo modo si avrà tempo per valutare il sistema, ed evitare il pagamento ricorrente magari anche per semplice dimenticanza.

In più usando una card, grazie ad un accordo che abbiamo preso con lo Setapp in occasione di questa nostra presentazione, i lettori di Macitynet possono avere uno sconto del 10% sul totale. Per avere diritto allo sconto, si deve usare il nostro link di accesso alla pagina delle Gift Card. Le carte regalo possono essere pagate con PayPal, Carta di Credito e anche Apple Pay.