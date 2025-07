Prime Day, sorvegliate sempre la strada con Garmin Dash Cam Mini 3 a 137,99 €

Su Amazon è in sconto Garmin Dash Cam Mini 3, pensata per la videosorveglianza veicolare. Ora costa solo 137,99€ invece di 169,99€, e offre registrazione Full HD a 1080p, angolo di visione 140 gradi e tecnologia Garmin Clarity HDR, per catturare immagini nitide anche in condizioni di luce ridotta.

Design compatto e registrazione continua

Garmin Dash Cam Mini 3 è perfetta per chi cerca un dispositivo discreto e leggero. Registra in modo continuo tutto ciò che accade davanti al veicolo, salvando automaticamente i filmati in caso di impatto. Il sensore rileva gli incidenti e protegge i file da eventuale sovrascrittura, garantendo una documentazione utile in caso di controversie.

Sorveglianza e controllo vocale

La funzione Vehicle Surveillance Mode consente di monitorare il veicolo anche da fermo. Se l’auto viene urtata in sosta, la dash cam invia una notifica (funzione disponibile con cavo venduto separatamente). Inoltre, il controllo vocale semplifica l’uso durante la guida: si possono salvare clip o avviare e fermare la registrazione semplicemente con la voce, in italiano e altre cinque lingue.

Cloud Garmin e condivisione semplificata

I video vengono caricati in automatico sul Garmin Vault, lo spazio cloud riservato, accessibile tramite l’app Garmin Drive. È possibile rivedere i filmati o condividerli facilmente con un link e una password, senza necessità di scaricare file. La connessione Wi-Fi integrata agevola l’upload dei contenuti, migliorando l’esperienza d’uso anche in mobilità.

Il prezzo di listino di Garmin Dash Cam Mini 3 è di 169,99€, ma al momento è disponibile a 137,99€ su Amazon, con un risparmio di 32€.