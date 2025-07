Prime Day, Condizionatore Portatile Breezy Cool Pro 9000 BTU/h a 245,99

Amazon sconta oggi il COMFEE’ Condizionatore Portatile Breezy Cool Pro 2.6 da 9000 BTU/H, un dispositivo smart 3 in 1 per raffreddare, ventilare e deumidificare. Il prezzo passa da 329€ a 245,99€, con controllo da app e compatibilità vocale Alexa/Google.

Gestione da remoto e funzioni smart

Tramite l’app MSmart Home è possibile impostare tutte le funzioni del COMFEE’ Breezy Cool Pro 2.6 anche a distanza, oltre che con comandi vocali compatibili con Google Home e Alexa. Include tre modalità operative: raffreddamento, ventilazione e deumidificazione (in quest’ultimo caso con scarico tramite tubo incluso). La funzione Follow-Me rileva la temperatura in prossimità del telecomando per regolare automaticamente l’intensità.

Flusso d’aria potenziato in struttura compatta

Nonostante le dimensioni ridotte del 20% rispetto ad altri modelli portatili, l’efficienza è aumentata grazie alla nuova presa d’aria a 4 vie, che genera un flusso potenziato del 40%. Questo consente un raffreddamento più rapido ed efficace, coprendo ambienti fino a 31 m². Il sistema brevettato sfrutta l’umidità condensata per raffreddare il compressore, evitando l’uso di serbatoi d’acqua e mantenendo alte prestazioni anche in ambienti umidi.

Efficienza energetica e uso continuo

Il condizionatore integra un sistema di risparmio energetico in standby, che riduce il consumo da 5W a soli 0,5W quando non in uso. La gestione dei consumi è ottimizzata anche durante il funzionamento continuo. Dotato di ruote integrate e pannello a LED, è facile da spostare e semplice da usare anche di notte, grazie alla modalità sleep e al filtro lavabile.

Il COMFEE’ Condizionatore Portatile Breezy Cool Pro 2.6 da 9000 BTU/H è ora disponibile su Amazon a 245,99€, rispetto al prezzo di listino di 329€.

Sto caricando altre schede...