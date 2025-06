Garmin Index Sleep Monitor, la fascia che traccia il sonno senza smartwatch

Dormire bene è fondamentale, ma non sempre si ha voglia di tenere al polso uno smartwatch tutta la notte. Garmin parte da questo presupposto per il lancio di Index Sleep Monitor, una fascia pensata per chi vuole tenere d’occhio la qualità del riposo senza rinunciare al comfort: si indossa sulla parte alta del braccio, ha un’autonomia che arriva fino a una settimana e si integra con tutto l’ecosistema Garmin.

Cosa fa esattamente

Una volta indossata, Index Sleep Monitor, simile nel’aspetto alle fasce per la misurazione della pressione arteriosa, registra le fasi del sonno — leggero, profondo e REM — e analizza l’andamento della variabilità della frequenza cardiaca, la respirazione, la temperatura della pelle e la saturazione di ossigeno nel sangue.

La fascia può anche stimare i livelli di energia residua con la funzione Body Battery (UNA stima il livello di energia del corpo nel corso della giornata), valutare se il sonno è stato disturbato da picchi di stress e, per chi lo desidera, svegliare in modo più dolce, vibrando quando ci si trova nella fase di sonno più leggera.

Ogni mattina, attraverso l’app Garmin Connect, l’utente si ritrova con un punteggio personalizzato del sonno e una serie di grafici e dati che aiutano a capire meglio quanto e come si è riposato.

C’è anche un’attenzione specifica per il benessere femminile: la misurazione continua della temperatura cutanea può offrire indicazioni utili sul ciclo mestruale e sull’ovulazione, arricchendo le funzionalità già presenti in Garmin Connect.

Index Sleep Monitor è pensato per inserirsi nella famiglia di prodotti Garmin dedicati al benessere. Accanto alla fascia troviamo la bilancia smart Index Scale, il misuratore di pressione Index BPM e la fascia cardio HRM-Pro. Ognuno di questi dispositivi comunica con la popolare piattaforma Garmin Connect, creando un sistema che aiuta a monitorare non solo l’attività fisica, ma anche lo stato generale di salute e recupero.

Prezzo e disponibilità

La nuova fascia è disponibile da oggi in due taglie (S-M e L-XL), si lava facilmente rimuovendo il modulo elettronico e ha un prezzo di 169,99 euro. È già acquistabile sul sito ufficiale di Garmin.