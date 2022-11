Garmin Instinct Crossover, l’ibrido con super autonomia

Garmin annuncia Instinct Crossover, uno smartwatch ibrido che fonde quadrante digitale e funzioni smart con il tocco analogico delle lancette fisiche: un indossabile resistente in grado di raggiungere oltre due mesi di autonomia, anche grazie alla ricarica solare. Instinct Crossover combina l’esperienza digitale con lancette analogiche rivestite in Swiss Super-LumiNova e black luminova del modello Tactical Solar, per una lettura istantanea dell’orario, anche in ambienti scarsamente illuminati.

Le lancette analogiche, sovrapposte al display digitale in bianco e nero ad alta risoluzione con tecnologia Memory in Pixel – MIP impreziosiscono Crossover, una scelta stilistica e funzionale: rappresentano il tempo che scorre, ma anche indicazioni e metriche di allenamento, benessere e sport. È possibile visionare i dati delle prestazioni dal display digitale che, attraverso la posizione delle lancette alle ore 3 e 45 sul quadrante, ne agevolano la lettura.

Grazie alla nuova tecnologia RevoDrive di Garmin, Instinct Crossover garantisce una misurazione precisa del tempo in qualsiasi ambiente, anche in quelli più ostici. Se l’orologio dovesse subire un impatto durante un’avventura, il movimento RevoDrive opera una autocalibrazione che mantiene gli indici segna tempo sempre in orario; gli stessi fungono anche da puntatore interattivo nei widget sullo stato di salute come cardio e altro.

Autonomia super

La versione Solar Edition, in modalità risparmio energetico con ricarica solare, offre un’autonomia infinita della batteria, che dilata il tempo tra una carica e l’altra. Il modello base, che non è dotato di ricarica solare, può garantire quasi un mese di autonomia in modalità smartwatch e oltre 110 ore in modalità GPS.

Per avventura, sport e la vita di tutti i giorni

Instinct Crossover offre tutte le funzioni a cui gli appassionati Garmin sono abituati e i dati necessari per raggiungere gli obiettivi di benessere, fitness e stile di vita. Mette a disposizione una suite completa per l’analisi della salute tra cui il punteggio del sonno e il monitoraggio avanzato del sonno.

Instinct Crossover include le funzioni Garmin per misurazione VO2 Max, Pulse Ox2, Fitness Age, Training Status, Training Load e Training Effect, HRV Status e Recovery Time. Questi strumenti offrono una fotografia dettagliata del benessere anche grazie alla durata della batteria di Instinct Crossover, che può essere indossato per settimane senza dover essere ricaricato.

Si connette con lo smartphone per ricevere notifiche al polso, pagare tramite Garmin Pay e si sincronizza con l’app Garmin Connect e lo store Connect IQ per quandranti e personalizzazione: il prezzo di listino parte da 549,99 euro.

La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale su Amazon. Tutti gli articoli dedicati a Garmin sono disponibili da questa pagina di macitynet.