Apple annuncia un mega Apple Store a Vancouver

Apple ha annunciato che venerdì 18 novembre aprirà un nuovo Apple Store a Vancouver, sulla costa Pacifica della provincia canadese della Columbia Britannica. Il nuovo Apple Store Pacific Centre è posizionato all’angolo tra la West Georgia Street e Howe Streets, e si affaccia di fronte alla Vancouver Art Gallery.

In occasione dell’inaugurazione del nuovo negozio, la facciata in vetro è stata allestita con variopinti materiali creati ad hoc da Mo Bofil – designer di spicco canadese – in collaborazione con l’artista Debra Sparrow, custode della conoscenza del popolo Musqueam.

La location è su due piani e sostituisce l’esistente store che si trova all’interno dell’adiacente centro commerciale Pacific Centre che a suo tempo aveva aperto i battenti nel 2008. In rete circolano alcune foto e riprese del nuovo store che offrono un primo sguardo all’esterno del punto vendita e della facciata, dove si nota il controsoffitto in legno, le pareti alberate e la piazzetta terrazzata.

L’edificio occupato da Apple fa parte del complesso del centro commerciale CF Pacific Center e ha una superficie totale di circa 14.000 piedi quadrati, circa 1.300 metri quadrati, questo secondo una domanda di autorizzazione allo sviluppo del 2019.

For the first time ever, #Apple has officially confirmed this 2-storey retail pavilion building is the new Apple Pacific Centre Store.

Its opening is confirmed for Friday, Nov. 18, kicking off grand opening weekend celebrations.

Spot the🍏.#vancrehttps://t.co/wIvY432AIA pic.twitter.com/g7WFi1x7Uz

— Kenneth Chan (@iamkennethchan) November 8, 2022