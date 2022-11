Meta licenzia oltre 11000 dipendenti

Mark Zuckerberg si assume piena responsabilità per il più grande licenziamento di massa nella storia di Facebook – Meta: la mossa era anticipata da tempo e da alcuni giorni circolavano anche delle stime, forse però nessuno, soprattutto i dipendenti Meta, si aspettava il licenziamento di oltre 11.000 persone.

Una riduzione consistente che corrisponde a circa il 13% di tutti i dipendenti Meta – Facebook, con tagli che coinvolgono tutte le divisioni e business, con alcuni settori più colpiti di altri. In contemporanea il colosso dei social annuncia un ulteriore taglio delle spese e il prolungamento del blocco delle assunzioni fino al primo trimestre del 2023.

Negli USA la società riconosce ai dipendenti licenziati una indennità di fine rapporto equivalente a 16 settimane di paga, più una settimana per ogni anno di anzianità, oltre a coprire l’assistenza sanitaria per dipendenti e familiari per sei mesi. Meta aiuterà i dipendenti licenziati a trovare una nuova occupazione e supporterà con un team dedicato di specialisti di immigrazione gli ex dipendenti con permessi di soggiorno e visto. Il social offrirà supporto simile anche in altri paesi, tenendo conto delle leggi locali sul lavoro.

Zuckerberg spiega che si è arrivati a questa situazione anche per l’aumento di investimenti e assunzioni in seguito alla imponente crescita del fatturato nei primi anni di pandemia. Diversi analisti prevedevano che l’accelerazione sarebbe proseguita anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria: purtroppo questo non si è avverato.

Domanda e fatturato sono tornati ai livelli pre-crisi, inoltre la situazione si è aggravata per la crisi economica globale. Ora Meta si concentrerà sulle arre di maggior crescita, incluse pubblicità, piattaforma business e naturalmente il metaverso.

Purtroppo Meta – Facebook non è l’unico colosso della tecnologia ad annunciare imponenti licenziamenti: negli scorsi giorni Snap ha licenziato il 20% dei dipendenti, mentre Twitter sotto la nuova guida di Elon Musk ha dimezzato il personale di Twitter.

