Garmin Quatix 7 mette il mare al polso

Garmin Italia annuncia quatix 7, lo smartwatch multisport di ultima generazione con funzioni pensate per chi ama il mare, dotato di tradizionali pulsanti di controllo abbinati a un ampio display touchscreen, anche in versione AMOLED. Caratterizzato da un design robusto e sofisticato, è indicato per essere utilizzato tutti i giorni in qualsiasi situazione.

La serie quatix 7 di Garmin mette a disposizione nuove funzioni pensate per ottimizzare l’integrazione a bordo, come il controllo del display multifunzione (MFD), la visualizzazione dei dati NMEA 2000 e molto altro. Tra le novità spicca il display touchscreen, che integra ora 5 comodi pulsanti per un utilizzo più semplice e intuitivo. La versione Sapphire sfoggia uno schermo AMOLED always-on che offre colori più nitidi, dettaglio e luminosità – senza compromettere la durata della batteria.

Strumenti per la navigazione

Che siate amanti della vela o appassionati di barche a motore, Garmin quatix 7 è un compagno di avventure in mare e non solo. Infatti, si collega in modalità wireless ai chartplotter multifunzione compatibili: in questo modo permette di tenere sempre sotto controllo numerosi sensori di bordo direttamente dall’orologio e, tramite il ricetrasmettitore GNT 10, si connette a tutte le reti NMEA 2000.

Quatix 7 permette inoltre di avere sotto controllo velocità, profondità, temperatura, gestione dell’autopilota, salvataggio dei waypoint sul chartplotter direttamente da polso, impianto di intrattenimento Fusion e tutte le funzioni specifiche per la navigazione a vela, informazioni sulle maree, funzione MOB(man overboard) e molto altro ancora.

Mantenere la rotta è fondamentale, per questo quatix 7 supporta la cartografia BlueChart g3, che integra i contenuti Garmin con il meglio dei dati Navionics e permette di sfruttare le migliorate funzioni SailAssist, come la Virtual Starting Line e il countdown regata, per sincronizzarsi con la barca Comitato per tagliare al momento giusto la linea di partenza. Le funzioni di quatix 7 includono:

Controllo MFD: accesso rapido alle interazioni più comuni, come lo zoom della cartografia, la regolazione della retroilluminazione e i tasti rapidi per cambiare il layout con il tocco di un pulsante dell’orologio;

Allarme dell’ancora: invia avvisi all’orologio se l’ancora ara;

Maree: monitoraggio dei dati e avvisi di marea integrati – ora visualizzabili sul quadrante dell’orologio;

GPS multibanda: grazie all’utilizzo di un numero maggiore di frequenze satellitari (come Galielo GPS Glonass) i modelli Sapphire e Solar consentono un posizionamento ancora più accurato;

Mappe Topo mondiali: per esplorare la mappatura dettagliata delle batimetriche di tutto il mondo, caricata e aggiornata tramite il Wi-Fi integrato

Lunga autonomia e solare

Il costruttore ha migliorato anche l’autonomia che arriva fino a 16 giorni in modalità smartwatch per i modelli Sapphire e fino a 18 giorni per i modelli standard. E con i modelli Solar si va ancora più lontano: la potenza del sole incrementa infatti l’autonomia fino a 37 giorni in modalità smartwatch o fino a 90 giorni in modalità risparmio batteria.

Quatix 7 è dotato di un ampio display a colori che si legge perfettamente anche sotto la luce diretta del sole. Il tutto è arricchito da un design sofisticato e da un grado di impermeabilità di 10 ATM che garantisce resistenza fino a 100 metri. La versione standard presenta una ghiera in acciaio inossidabile e include una robusta lente in vetro Corning Gorilla.

Il modello Sapphire vanta una cassa in titanio rivestita di carbonio, simile al diamante, con una splendida lente in zaffiro. Anche il modello Solar si presenta in titanio rivestito di carbonio, ma è dotato di una lente Power Sapphire per una ricarica solare ancora più efficiente.

Profili multisport e monitoraggio benessere

Dotata dei profili multisport che hanno reso celebri gli orologi Garmin, la serie quatix 7 fornisce una gamma completa di funzioni essenziali smart e dati di monitoraggio della salute, oltre a informazioni sul benessere come Body Battery, Fitness Age e Punteggio del Sonno. I profili di attività precaricati – come corsa, ciclismo, golf, escursionismo, canottaggio, sci e altro ancora – registrano i dati di performance.

Mappe SkiView e oltre 42.000 campi da golf precaricati

Oltre a ricevere e-mail, messaggi di testo e avvisi direttamente sull’orologio con la funzione Smart Notification, quatix 7 permette di effettuare pagamenti contactless tramite Garmin Pay, ascoltare musica attraverso cuffie Bluetooth e allenarsi ricevendo una fotografia completa del proprio stato di forma.

quatix 7, quatix 7 Sapphire e quatix 7X Solar sono disponibili a un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di 699 euro, 999 euro e 1.199 € IVA inclusa. La maggior parte dei dispositivi Garmin è disponibile per l’acquisto anche nel negozio ufficiale del costruttore su Amazon.