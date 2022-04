Nvidia GeForce Now, ora l’app supporta i Mac M1

L’app GeForce Now per macOS dovrebbe funzionare in modo ancor più fluido per molti utenti Mac. Questo grazie al supporto nativo per i chip M1 di Apple. NVIDIA ha inizialmente implementato il supporto M1 l’anno scorso, anche se attraverso Rosetta, un processo di traduzione che consente alle app basate sull’architettura x86-64 di funzionare sui chip di Apple.

NVIDIA afferma che l’app adesso consumerà meno energia, avrà tempi di avvio più rapidi e offrirà un’esperienza migliorata a 360 gradi su MacBook, iMac e Mac Mini basati su M1. Inoltre, l’ultima versione dell’app per il gioco tramite cloud gaming include una sovrapposizione rinnovata che visualizza framerate di rendering lato server.

È stato anche annunciato, come ricorda Engadget, il supporto di GeForce Now per un altro lotto di giochi, cosa che NVIDIA in genere fa ogni giovedì. Una delle aggiunte di questa settimana è l’RPG free-to-play di successo di Amazon, Lost Ark. Dato che il gioco non ha il supporto nativo di macOS, gli utenti Mac che sono interessati a giocarlo, potranno adesso farlo quasi dalla porta principale, senza trovare stravaganti mezzi per avviarlo.

Altri nuovi titoli che gli utenti di GeForce Now potranno trasmettere in streaming sono Dune: Spice Wars, Sol Cresta e Vampire: The Masquerade – Bloodhunt.

Il servizio GeForce Now (qui la nostra recensione) è disponibile praticamente per qualsiasi dispositivo, inclusi iPhone, iPad e smart TV Android.