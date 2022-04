Amazon rivela nuovi dettagli su film e tv di MGM

Quanto vale davvero la libreria di film e serie tv della Metro Goldwyn Mayer? Su quanti show potrà contare Amazon dopo aver acquisito la MGM. Dopo l’acquisizione, avvenuta a marzo, dell’iconico studio da parte del gigante dell’a tecnologia, Amazon rivela ora alcuni dettagli di quella che è una delle più grandi acquisizioni nell’ambito dello streaming tv.

Secondo Amazon la MGM varrebbe circa 3,4 miliardi di dollari, per un totale di 4mila titoli di film e 17mila episodi tv. La dichiarazione, scritta nel rapporto trimestrale della società, è la prima che Amazon rilascia in merito all’acquisizione, giustificando così l’accordo da 8,5 miliardi di dollari stretto con lo studio e spiegando che sarà l’occasione per la società per offrire ai clienti una narrazione di qualità ancora maggiore rispetto ad oggi. La stima per il valore della libreria potrebbero essere modificate in futuro.

I film di James Bond, Il silenzio degli innocenti, Thelma e Louise sono solo alcuni dei titoli della libreria della MGM ed è lecito pensare che presto gli abbonati Prime Video potranno vederli dai loro piccoli schermi. È molto probabile che gran parte del catalogo MGM sarà incluso in Amazon Prime Video, infatti, ma solo, dopo le uscite nelle sale e dopo la scadenza degli accordi in corso con le altre piattaforme di streaming.

Amazon ha annunciato l’acquisizione dei leggendari studi di produzione per film e TV MGM nel mese di maggio del 2021, ma solo a marzo è arrivato l’OK a procedere dell’antitrust europeo, mentre in USA la Federal Trade Commission non ha contestato né approvato l’operazione entro la scadenza pattuita per metà marzo.

