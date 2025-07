Prime Day, Garmin Swim 2 smartwatch per il nuoto a solo 190 €

Su Amazon trovate in offerta Garmin Swim 2, pensato per chi pratica nuoto sia in piscina sia in acque libere, con specifiche adatte a monitorare frequenza cardiaca, distanza e ritmo direttamente al polso. Il costo è di 190,99€ invece di 249,99€,

Monitoraggio completo per il nuoto

Il Garmin Swim 2 integra GPS e funzioni specifiche per il nuoto come conteggio delle vasche, rilevamento della frequenza delle bracciate, distanza e SWOLF. In piscina registra automaticamente i tempi di pausa e intervallo, mentre in acque libere sfrutta il GPS per misurare con precisione distanza e velocità. Il sensore cardio ottico al polso lavora anche in acqua, senza bisogno di fascia toracica.

Strumenti avanzati per l’allenamento

Oltre alle funzioni da nuoto, supporta anche corsa, ciclismo e altre attività, con profili dedicati. Le funzionalità di training includono avvisi personalizzabili, andatura guidata e analisi del passo. La sincronizzazione con Garmin Connect permette di visualizzare grafici, statistiche dettagliate e confrontare le sessioni di allenamento nel tempo. Resistente all’acqua fino a 5 ATM, è progettato per essere indossato tutto il giorno.

Batteria e notifiche smart

L’autonomia arriva fino a 7 giorni in modalità smartwatch, e 13 ore in modalità GPS con cardio attivo. Garmin Swim 2 riceve notifiche dallo smartphone, permette di controllare la musica e offre funzionalità di sicurezza e rilevamento incidenti. Il display sempre attivo garantisce visibilità anche sott’acqua o alla luce diretta del sole, con ghiera in acciaio e cinturino in silicone.

Per chi cerca un orologio sportivo pensato per il nuoto, oggi è disponibile su Amazon a 190,99€ invece di 249,99€, con uno sconto diretto di 59€.

