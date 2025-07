Prime Day, supporto da parete per TV BONTEC a 25,18 €

Oggi costa 25,18€ su Amazon invece di 37,99€: il supporto da parete BONTEC è compatibile con TV da 23 a 70 pollici, piatti e curvi, e supporta fino a 60 kg di peso.

Compatibilità estesa e struttura rinforzata

Il supporto BONTEC è progettato per adattarsi a una vasta gamma di televisori, inclusi modelli LED, LCD e al plasma, con standard VESA da 100×100 a 600×400 mm. La struttura è realizzata in acciaio resistente, con doppio braccio articolato che garantisce stabilità e sicurezza anche per schermi di grandi dimensioni. Il braccio consente estensione fino a 389 mm e retrazione a soli 71 mm dalla parete.

Orientabilità completa e installazione semplificata

Consente una regolazione completa: inclinazione verticale ±10°, rotazione laterale ±90° e orientamento orizzontale di ±3° per allineare perfettamente lo schermo. Include una livella a bolla integrata e tutto il kit di montaggio necessario. Adatto per salotti, camere o sale riunioni, permette di ottimizzare lo spazio senza rinunciare alla visibilità ideale da ogni angolazione.

Rispetto al prezzo consigliato di 37,99€, oggi si acquista su Amazon a 25,18€, con un risparmio del 33%. Un’opzione concreta per chi cerca un supporto da parete completo, versatile e robusto per TV di grandi dimensioni, senza superare i 30 euro.

