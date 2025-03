Marzo in saldo, risparmi fino 100€ su GeekMall

Pubblicità

La primavera è ormai alle porte e GeekMall è già pronta per rendervela ancora più piacevole attraverso una nuova campagna promozionale che festeggia il cambio stagione scontando diversi prodotti utili per risparmiarsi la fatica nelle pedalate in bicicletta e rendere le giornate all’aria aperta un po’ più comode per tutti.

Sono diversi i prodotti in offerta fino al 30 Marzo, tanto più che è possibile beneficiare di un doppio sconto inserendo alcuni speciali codici nel carrello.

Ad esempio se superate i 100 € di spesa potete risparmiare altri 10 € col codice SSMarzo100 ;

; superando i 200 € il risparmio è di 15 € sul totale usando il codice SSMarzo200 ;

; se invece la spesa supera i 300 € risparmiate 20 € col codice SSMarzo300 ;

; infine chi spende almeno 500 € ne risparmia 30 € grazie al codice SSMarzo500.

In questa pagina trovate tutti gli sconti attualmente in corso: di seguito invece alcune segnalazioni ritenute particolarmente interessanti dai membri della nostra redazione.

Halo Knight H03

È una bicicletta elettrica dotata di un potente motore da 1000W che consente di raggiungere una velocità massima di 50 km/h e affrontare salite fino a 40°.

Grazie alla batteria rimovibile da 48V 19,2Ah, offre un’autonomia di 80-90 km in modalità a pedalata assistita.

I pneumatici sono da 27,5 pollici con battistrada da 3″ e sono accompagnati da un sistema di ammortizzatori doppi per una guida confortevole, mentre i freni idraulici assicurano una risposta rapida e sicura.

Include pannelli parafango ed è realizzata con un telaio in lega di alluminio.

Halo Knight H03 normalmente costa 1179 €, ma inserendo il codice wRtgd5k4 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1149 €.

Halo Knight H02

È una bicicletta elettrica potente, dotata di un motore brushless da 750 W che le consente di raggiungere una velocità massima di 50 km/h e di affrontare salite con pendenza fino a 40°.

La batteria da 48V 16Ah offre un’autonomia di 50-60 km in modalità assistita, ed è rimovibile per ricaricarla più comodamente. Usa pneumatici da 29 pollici ed è equipaggiata con freni a disco per una frenata più rapida e sicura, display LCD per monitorare velocità, distanza e stato della batteria, e cambio Shimano a 21 velocità che le permette di adattarsi a ogni tipo di terreno.

Infine, il telaio è in lega di alluminio e supporta un carico massimo di 150 kg.

Halo Knight H02 normalmente costa 849 €, ma inserendo il codice SEhmRGy2 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 829 €.

Eleglide Morbide Plus 1

È una bicicletta elettrica con pneumatici CST da 29 pollici che offrono una guida più stabile e sicura su terreni sconnessi.

Equipaggiata con un motore brushless da 250W e una batteria 36V 12,5Ah, consente di percorrere fino a 100 km in modalità assistita e raggiungere velocità fino a 25 km/h.

Il cambio Shimano a 21 velocità e la sospensione idraulica con blocco offrono una pedalata fluida e confortevole su diversi tipi di terreno.

Offre anche cinque livelli di assistenza e una modalità di camminata a 6 km/h.

Eleglide Morbide Plus 1 normalmente costa 639,99 €, ma inserendo il codice NA8C7RT2 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 619,99 €.

FOSSiBOT F1200

È una stazione elettrica portatile con una capacità di 1024Wh e una potenza continua di 1200W, ideale per attività all’aperto e situazioni di emergenza. Con un peso di soli 11,5 kg, è facilmente trasportabile e presenta 7 porte di uscita, che consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida, che porta la batteria da 0 a 80% in 49 minuti, assicura che il dispositivo sia pronto all’uso in tempi brevi, rendendolo un compagno pratico per viaggi e avventure.

A differenza del F2400, il F1200 offre un equilibrio tra capacità e portabilità, risultando migliore per chi cerca una soluzione leggera. La batteria LiFePO4 garantisce una lunga durata con oltre 4000 cicli, mentre la funzione UPS consente un’alimentazione continua durante interruzioni di corrente. L’uscita a onda sinusoidale pura protegge le apparecchiature sensibili, rendendo il F1200 una scelta sicura e versatile per chi ha bisogno di energia portatile in modo semplice.

FOSSiBOT F1200 normalmente costa 429 €, ma inserendo il codice FSBF1200 nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 399 €.

FOSSiBOT F2400

Questa centrale elettrica portatile ha una capacità di 2048Wh e una potenza di uscita di 2400W, adatta quindi a una vasta gamma di dispositivi, dai piccoli elettrodomestici ai più grandi.

Dispone di 16 porte di uscita (AC, USB, DC) e utilizza una batteria LiFePO4 che promette oltre 3500 cicli di ricarica. La funzione UPS permette un passaggio rapido all’energia di riserva in caso di blackout.

Si distingue per la ricarica ultra rapida che consente di passare dal 0% al 100% in 90 minuti tramite rete elettrica e solare. La tecnologia dell’inverter bidirezionale ottimizza invece la carica, con l’80% della batteria che si ricarica in 70 minuti.

È possibile ricaricarla tramite presa elettrica, energia solare o auto, e una manopola lascia regolare la velocità di carica, proteggendo i dispositivi e aumentando la durata della batteria.

FOSSiBOT F2400 normalmente costa 799 €, ma inserendo il codice vtkRKKvL nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 749 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

È una stazione di energia con 3840 Wh (espandibile a 11520 Wh) e una potenza in uscita di 3600 W. Ha 13 porte di ricarica e supporta una carica rapida di 1,5 ore.

Dotata di batteria al litio, promette 6500 cicli di ricarica e una protezione da sovraccarichi. È ideale per dispositivi ad alta potenza e veicoli elettrici, con controllo via app e funzionalità UPS per proteggere dai blackout.

FOSSiBOT F3600 Pro normalmente costa 1999 €, ma inserendo il codice FSBF3600pro nel carrello al momento dell’acquisto il prezzo scende a 1.599 €.