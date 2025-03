Il display innovativo di Sony controlla singolarmente i LED RGB

Pubblicità

Sony ha annunciato di aver sviluppato un innovativo display che integra una tecnologia di retroilluminazione a LED RGB ad alta densità con controllo indipendente dei tre colori primari, ossia R (rosso), G (verde) e B (blu).

Indicato come ideale per schermi di grandi dimensioni, il pannello consente a ciascun colore primario di emettere luce in modo autonomo, promettendo “elevata purezza cromatica e riproduzione di immagini con un’ampia gamma di vibranti colori”.

Il sistema si avvale di tecnologia di controllo della retroilluminazione firmata Sony che promette “una resa fedele delle sfumature più delicate e delle gradazioni luminose” sull’intera superficie dello schermo, anche nei formati più grandi.

Nei contenuti cinematografici, la capacità di tenere conto di sfumature dei colori, profondità dei neri e la gradazione della luce è essenziale per esprimere al meglio l’intento creativo. A detta di Sony Il nuovo sistema esalta tutte queste caratteristiche e offrire “una qualità d’immagine in grado di riflettere fedelmente la visione dei creatori di contenuti, risultando ideale sia per la produzione cinematografica che per la fruizione domestica”.

Il nuovo display nasce dall’esperienza maturata in ambiti quali il color-grading; la produzione in serie è prevista per il 2025, con l’obiettivo di estendere la tecnologia anche ai televisori consumer e ai display destinati alla creazione di contenuti.

Dal punto di vista tecnico, Sony riferisce di ampia gamma cromatica grazie alla tecnologia LED RGB a controllo indipendente. L’emissione luminosa separata per ciascun colore primario promette “un’elevata purezza cromatica”, coprendo oltre il 99% dello spazio colore DCI-P3 e circa il 90% dello standard ITU-R BT.2020.

Il sistema prevede una funzione che regola dinamicamente la potenza assegnata a ciascun canale RGB in base alla scena riprodotta. A differenza dei televisori ad alta luminosità tradizionali, che concentrano la luce sugli elementi luminosi (come le stelle o la luna nelle scene notturne), l’approccio di Sony modula la luminanza in armonia con la gradazione cromatica. In questo modo, anche le scene con tonalità omogenee, come un cielo azzurro intenso o il rosso acceso del fogliame autunnale, vengono riprodotte con dettagli estremamente vividi e brillanti.

La regolazione individuale della luminosità dei LED RGB ad alta densità promette di riprodurre in maniera vivida le aree luminose di un’immagine senza il fenomeno del “white clipping” e di restituire con precisione le sfumature nelle parti scure, senza effetto “black crushing”.

Sony afferma che il nuovo display ha una potenza di elaborazione circa doppia rispetto ai tradizionali sistemi di local dimming e integra una tecnologia avanzata di correzione dei pixel che consente di riprodurre “anche le più sottili variazioni cromatiche senza alterazioni del colore”.