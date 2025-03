Le memorie WD e SanDisk in sconto per il World Backup Day

Pubblicità

A fine mese ricorre la Giornata Mondiale dei Backup e per l’occasione alcuni dei migliori dischi di Western Digital e SanDisk sono in offerta speciale su Amazon. Trovate diversi modelli in promozione fino al 31 Marzo, alcuni anche con decine di TB di capacità; sono quindi soluzioni eccellenti per archiviare una copia di tutti i dati più importanti o riversare quelli che occuperebbero troppo spazio sul disco principale del computer.

Il World Backup Day è una giornata commemorativa nata per la prima volta nel 2011 su iniziativa di un gruppo di utenti del sito Reddit che ha poi riscosso successo nel settore tecnologico con articoli e informazioni riportate su tutti i mezzi di comunicazione del settore.

Viene universalmente celebrata il 31 Marzo, non a caso appena prima della tradizionale giornata degli scherzi, tanto che lo stesso sito ufficiale della ricorrenza presenta l’evento con lo slogan “Non farti fare un pesce d’aprile!” come promemoria sull’importanza di proteggere i dati e mantenere sicuri sistemi e computer.

Sul fatto che oggigiorno servono ormai dischi con capacità ciclopiche vi basti sapere che siamo arrivati al punto che un utente di Internet oggi genera in media 147 megabyte (MB) di dati al giorno: prendendo come esempio questo punto di partenza, i 64 GB della memoria di uno smartphone verrebbero praticamente riempiti dopo un solo anno, e a quel punto si dovrebbe cominciare a pensare a una soluzione per l’archiviazione di tutti questi dati.

Ecco: è qui che entrano in gioco le offerte di WD e SanDisk attualmente in corso su Amazon in quanto, dato anche l’approssimarsi della ricorrenza sul tema, permettono di acquistare una soluzione definitiva al problema risparmiando sulla spesa.

Qui sotto vi indichiamo i dischi che secondo noi vale la pena prendere in considerazione specialmente per il rapporto prezzo-capacità di queste ore. Parliamo di memorie portatili, dischi interni e soluzioni desktop che vanno da 2 TB fino a 18 TB in modo da accontentare un po’ tutte le esigenze di backup più comuni, che si tratti di riversarvi dentro documenti, foto o video.

Dateci uno sguardo e tenete a mente che, oltre alla scadenza del 31 Marzo, gli sconti in corso potrebbero comunque terminare prima qualora dovessero terminare le scorte disponibili nei magazzini.

