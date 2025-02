Gemini non più disponibile dall’app Google per iOS ma come app a sé stante

Pubblicità

Google non permette più di richiamare modelli di Gemini AI dall’app Google per iOS. Gli sviluppatori hanno inviato una mail spiegando di avere apportato “alcune modifiche per creare un’esperienza Gemini ancora migliore su iOS”, spiegando che Gemini è disponibile come app a sé stante, “il modo migliore per usare Gemini”.

“Con l’app Gemini potrai accedere a tutte le stesse funzionalità e molte altre”, spiegano gli sviluppatori, evidenziando diverse possibilità:

Usare Live con Gemini per raccogliere idee, semplificare argomenti complessi e prepararsi per momenti importanti

Gemini permette di connettrsi alle app Google preferite, come Ricerca, YouTube, Google Maps, Gmail e così via

È possibile “studiare in modo intelligente e approfondire ogni argomento” con immagini interattive ed esempi reali

Accedere a un mondo di competenze e ottenere informazioni su misura su qualsiasi argomento

Migliorare e velocizzare l’organizzazione di viaggi

Creare immagini generate con l’AI in pochi secondi

Ottenere riepiloghi, approfondimenti e link alle fonti, tutto in un unico posto

Raccogliere nuove idee o migliorare quelle esistenti

Gemini per iOS richiede iOS 16 o seguenti, è multilingua (italiano compreso), “pesa” 101,8 MB e si scarica dall’App Store. Per alcune funzioni è richiesto il pagamento in-app per sbloccare abbonamenti premium. È richiesto inoltre il lgoin con un account Google per accedere ai vari servizi.

