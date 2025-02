Apple Store fuori servizio in attesa di iPhone SE 4 e forse di…

Pubblicità

Nel momento in cui scriviamo Apple Store online in Italia e nel mondo è fuori servizio per l’aggiornamento che con ogni probabilità porterà iPhone SE 4, da alcuni indicato anche come iPhone 16E.

Come anticipato dal CEO Tim Cook Apple introdurrà «Il nuovo membro della famiglia» mercoledì 19 febbraio: anche se il dirigente non lo ha precisato, il dispositivo in arrivo è certamente il nuovo iPhone economico che potrebbe chiamarsi iPhone SE 4 o più probabilmente iPhone 16E.

Il terminale economico Apple di quarta generazione è atteso con numerose novità di design e hardware interno, tante e corpose che un cambio di nome risulterebbe non solo giustificato ma necessario, anche per evidenziare il balzo dal modello precedente e la maggiore somiglianza con i modelli di fascia superiore.

Per la prima volta in questa fascia di prezzo e dispositivo, Apple eliminerà il pulsante Home per impiegare anche qui l’autenticazione biometrica del volto tramite sensori Face ID. In questo modo si ottiene più spazio per lo schermo che sarà più grande da 6,1” con pannello OLED, non più LED.

Oltre al connettore USB-C al posto di Lightning, il terminale funzionerà con il chip Apple A18 di ultima generazione, lo stesso degli iPhone 16. In passato la società impiegava chip delle generazioni precedenti per ragioni di costo – prezzo, ma ora l’ultimo e più potente risulta necessario per supportare le funzionaltà AI.

Proprio sul terminale in arrivo è atteso anche il debutto del primo chip modem 5G progettato internamente da Apple. Secondo alcuni leader cinesi invece di iPhone SE 4 Apple ha deciso di battezzarlo iPhone 16E ma la conferma definitiva non può che arrivare da Cupertino.

Non è pero detto che non ci sia altro in serbo. Tra le possibilità il nuovi MacBook Air con processore M4 e magari anche iPad 10,9 con processore A17 Pro,

L’identikit completo di iPhone SE 4 – iPhone 16E in questo artcolo di macitynet