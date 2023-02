Getty Image porta l’Intelligenza Artificiale Stable Diffusion in tribunale

Getty Images – agenzia fotografica che fornisce immagini a privati e aziende, forte di 80 milioni di foto e illustrazioni – ha deciso di portare in tribunale stability.ai, la società creatrice di Stable Diffusion, tra i più importanti sistemi di AI generativa, in grado di generare immagini seguendo le indicazioni in un semplice testo di input.

L’agenzia accusa Stability.ai di “sfacciata violazione della [sua] proprietà intellettuale”. Scatti di proprietà di Getty Images sono stati usati per addestrare diverse intelligenze artificiali senza che fossero concesse le necessarie autorizzazioni.

A detta di Getty Images, la startup dell’IA ha sfruttato oltre 12 milioni di fotografie archiviate nei suoi database senza permesso o compenso, una scelta, secondo l’agenzia, per arrivare “a costruire un’attività concorrente”. Da evidenziare che Getty ha in precedenza concesso in licenza le sue immagini ad altre società che sviluppano IA simili, e quindi l’accusa è quella di avere del tutto ignorato le autorizzazioni.

La battaglia legale ruota attorno al concetto di fair use, norma del diritto USA che permette, in alcuni casi, di utilizzare liberamente opere protette da Copyright. Sostanzialmente, in alcuni casi è possibile utilizzare materiale protetto da diritto d’autore gratuitamente e senza bisogno di autorizzazioni. Il fine della norma in questione è di promuovere la creatività, consentendo agli autori di utilizzare opere appartenenti ad altri, non allo scopo di copiarle ma di creare qualcosa di nuovo ed originale.

L’IA di Stable Diffusion è stata addestrato su centinaia di milioni di foto recuperate dalla rete, alcune delle quali facevano parte di banche di immagini protette. Quanto deciderà il tribunale, permetter di capire se tale uso è legale e rientri nell’ambito del fair use.

Getty evidenzia come l’IA riproduce anche la filigrana di copyright applicata alle immagini, applicando quest’ultima a risultati anche molto scadenti. Il sito The Verge intanto riferisce che potrebbero essere necessari anni prima di capire come andrà a finire la causa. Stability AI e Midjourney sono oggetto anche di una diversa azione legale: alcuni artisti hanno citato in giudizio tali IA per lo sfruttamento di alcune creazioni a loro insaputa.

