Apple Music smette di scalzare Spotify nel dock di iPhone

Apple ha risolto il curioso bug che aveva visto protagonista Apple Music: l’app spingeva qualsiasi app fuori dalla quarta posizione del dock di iPhone. Adesso è stato risolto nell’ultima beta inviata agli sviluppatori iOS.

Considerando la rivalità tra Apple Music e Spotify, il bug dell’app di Apple che spingeva misteriosamente Spotify fuori dalle dock degli utenti iPhone è stato visto come sospetto. Tuttavia, Apple ha contattato AppleInsider per riferire che questo comportamento era soltanto un bug, e che era già oggetto di indagine del team interno.

Ora sembra essere stato risolto nella seconda beta per sviluppatori di iOS 15.6. Come notato dallo YouTuber Aaron Zollo, l’ultimo iOS 15.6 non sostituisce più Spotify nel dock. Ricorderete questo YouTuber perché fu il primo a trovare il controllo a levetta della fotografia macro per la gamma di iPhone 13, in una beta per iOS 15.2.

Ricordiamo che le beta 2 di iOS 15.6 e iPadOS 15.6 sono arrivate a due settimane giorni dal rilascio delle release definitive di iOS 15.5 e iPadOS 15.5, versioni con integrati numerosi bug fix sul versante sicurezza.