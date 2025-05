Attenti alle truffe di App Store, i consigli per evitarle

L’App Store è una porta d’accesso dove trovare milioni di app, milioni di utenti. Ma ci sono anche altrettante possibilità di cadere in qualche trappola e truffa.

Ieri Apple ha pubblicato un dettagliato rapporto su tutto quello che nel corso dell’ultimo anno ha fatto per bloccare i tentativi di frode, uno sforzo imponente che, messo in numeri, impressiona. Ma anche noi possiamo e dobbiamo fare qualche cosa.

I consigli su come comportarsi sono in un nuovo e specifico articolo di supporto in cui Apple dettaglia i passi che tutti noi possiamo fare per aumentare la nostra sicurezza ed evitare che qualcuno possa usarci per arricchire sé stesso o aumentare l’inaffidabilità di App Store.

Leggere sempre la scheda privacy

Il primo consiglio di Apple è quello di dare sempre un’occhiata alla sezione dedicata alla privacy di ciascuna App. Qui viene spiegato quali dati personali essa raccoglie (posizione, contatti, cronologia, ecc.) e come li utilizza. È questo lo strumento che permette agli utenti di capire con chi stanno davvero interagendo.

Suggerimento: se un’app chiede accesso a più dati del necessario, vale la pena fermarsi un momento, riflettere e chiedersi se quello che ci viene richiesto è davvero indispensabile.

Verificare le recensioni

Le valutazioni e recensioni sono un altro filtro per evitare brutte sorprese. Leggerle con attenzione è sempre fondamentale. Apple fa un lavoro costante per eliminare recensioni false o manipolate, ma se appaiono troppo entusiastiche e identiche tra loro, o al contrario, sono una sequela ininterrotta di lamentele identiche, possono essere segnali sospetti.

Suggerimento: Andare oltre le stelline e leggere i commenti aiuta a farsi un’idea più reale.

Acquisti in-app con attenzione

Il sistema di acquisti in-app è protetto da crittografia end-to-end e sistemi di rilevamento delle frodi, ma questo non significa che sia tutto sempre perfetto. Gli utenti devono monitorare con attenzione cosa stanno comprando e — soprattutto — essere pronti a reagire in caso di problemi.

Suggerimento: Per contestare un acquisto, basta andare su reportaproblem.apple.com e seguire la procedura di rimborso.

Tenere d’occhio abbonamenti e notifiche

Gli abbonamenti attivi possono essere visualizzati e gestiti direttamente dalle impostazioni del proprio account Apple. Questo permette di modificare o annullare piani in qualsiasi momento e di ricevere avvisi via email in caso di cambi di prezzo. In casi specifici è possibile anche richiedere un rimborso. Ci sono anche istruzioni specifiche su come cancellare un abbonamento.

Suggerimento: Controllare periodicamente gli abbonamenti attivi aiuta a evitare sorprese in fattura.

Segnalare sempre attività sospette

Come spiegato abbondantemente ieri, Apple lavora 24 ore su 24 per monitorare le app. Nonostante questo, la segnalazione degli utenti resta una risorsa fondamentale. Se qualcosa non torna, magari perché un’app si comporta in modo strano, sorge qualche sospetto di truffa o emergono problemi nell’uso, è bene segnalare subito.

Come fare: sempre su reportaproblem.apple.com, indicando l’app e descrivendo il problema.