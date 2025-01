Samsung, ecco gli smartphone Galaxy S25 che puntano tutto su AI

Pubblicità

Nell’ambito dell’evento Galaxy Unpacked 2025, Samsung ha presentato la gamma di smartphone Galaxy S25, composta dai modelli Galaxy S25, Galaxy S25+ e dal top di gamma Galaxy S25 Ultra, dispositivi pensati per competere – tra gli altri – con la lineup iPhone 16.

Come è facile immaginare, l’azienda sudcoreana punta molto sulle funzionalità AI con peculiarità e novità di rilievo dedicate a testo, voce, immagini e video, un insieme di strumenti presentati da TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, come “un sistema operativo integrato con l’IA” che apre le porte “a un cambiamento radicale non solo nel modo in cui utilizziamo la tecnologia, ma nel modo in cui viviamo”.

L’interfaccia utente One UI 7

Tra le novità One UI 7, ultima versione dell’interfaccia utente che promette “esperienze” AI personalizzate e migliorie sul versane privacy, quella che appare una visione condivisa con Google per far diventare Android un sistema operativo con l’IA al centro, aperto a sviluppatori e partner vari.

Sono presenti funzioni come il “Cerchia e Cerca” di Google, in grado ora di riconoscere numeri di telefono, email e URL visualizzati sullo schermo e richiamare azioni dedicate (chiamare, mandare un messaggio, visitare un sito). Sono proposti suggerimenti che tengono conto del contesto, eliminando la necessità di passare da un’app all’altra per attività semplici come ad esempio condividere immagini GIF o salvare i dettagli di un evento.

Migliorie anche sul versante del riconoscimento delle lingue, con funzioni per individuare immagini nella Galleria oppure modificare la dimensione dei caratteri a video usando direttamente comandi vocali. Il tasto laterale consente di attivare l’AI Gemini e richiamare azioni tra varie app sia di Samsung, sia di Google.

Sono presenti funzioni per la trascrizione e il riepilogo basate sull’IA e dall’assistente alla scrittura è possibile ottenere riassunti e la formattazione automatica delle note. Non manca un assistente per il disegno, con funzioni per dare vita a nuove idee combinando testi e immagini.

Sul versante sicurezza i dati sono memorizzati in modo privato nel Knox Vault e i Galaxy S25 arriva anche la crittografia post-quantistica, presentata come in grado di proteggere i dati personali da minacce che potrebbero in futuro sfruttare l’evoluzione del calcolo quantistico. Il produttore riferisce che svariate funzionalità AI possono essere eseguite in locale, senza bisogno di trasferire dati dell’utente su server remoti.

Design

Sul versante design i Galaxy S25 non sembrano molto diversi dai precedenti; il modello S25 Ultra vanta angoli arrotondati che dovrebbero migliorare la presa; il produttore presenta quest’ultimo dispositivo come l’Ultra ad oggi più sottile, leggero e durevole. Il display è un AMOLED da 6,9″ con refresh rate di 120Hz; Galaxy S25+ vanta un display da 6.7″ e il Galaxy S25 da 6,2″. Interessante il guscio in titanio e il Gorilla Armor 2 di Corning per il display frontale, simile al Ceramic Shield di Apple, realizzato con un materiale vetroceramico che dovrebbe migliorare la protezione contro le cadute e ridurre i graffi.

Chip aggiornato

Sul versante chip i nuovi smartphone sfruttano un Qualcomm Snapdragon 8 Elite da 3nm personalizzato. Il produttore riferisce di migliorie del 37% (rispetto alla lineup S24) per quanto concerne le performance della CPU, del 30% per quanto riguarda la GPU e del 40% per l’elaborazione neurale e l’elaborazione di immagini. Samsung riferisce della possibilità di eseguire funzionalità AI “on device” alla stregua di come fa Apple con gli iPhone 16.

Interessanti i miglioramenti possibili dal Vulkan Engine e dal Ray Tracing, con ovvii vantaggi per giochi e non solo. La camera di vapore è più grande del 40% rispetto ai precedenti modelli, e il produttore riferisce di un materiale interfaccia termica (TIM) che promette di migliorare in modo rilevante l’efficienza termica.

Comparto fotografico, S25 Ultra eccelle con aumento di risoluzione

Sul versante comparto fotografico, sull’S25 Ultra è presente un nuovo modulo ultra grandangolare da 50 MP (decisamente migliore rispetto al precedente da 12 MP); sul versante video abbiamo il supporto alla registrazione HDR a 10 bit di default con una gamma di colori indicata come “quattro volte più ricca” rispetto agli 8 bit. Il produttore riferisce che gli S25 sono in grado di analizzare i movimenti, ridurre il rumore e garantire riprese più nitide in vari scenari.

Funzioni già viste su iPhone sono l’Audio Eraser per i video (per isolare categorie di suoni e rumori indesiderati quali voci, musica, vento, ecc.): è comunque possibile isolare e regolare in modalità STEM le diverse tracce.

Nuovi filtri offrono effetti stile analogico per foto e video, anche queste funzionalità alla stregua di quelle già viste con gli stili fotografici di iPhone. utile il controllo della profondità di campo con il “Diaframma Virtuale” integrato nella modalità Expert RAW. Sono presenti funzione Log per i video utili per il color grading e migliorie alla funzione Studio ritratti per creare avatar con espressioni facciali più realistiche.

Approccio più circolare con i materiali riciclati

Il produttore riferisce che ogni componente esterno di Galaxy S25+ e S25 include almeno un materiale riciclato poiché il telaio in metallo incorpora per la prima volta alluminio armato riciclato. Ogni dispositivo della serie Galaxy S25 utilizza almeno il 50% di cobalto riciclato per la sua batteria, e Galaxy S25 sarà il primo smartphone Galaxy a presentare batterie realizzate con cobalto riciclato proveniente da vecchi dispositivi Galaxy o da batterie scartate durante il loro processo di produzione.

Prezzi

La serie Galaxy S25 è già disponibile per i preordini in Italia. I prezzi di listino sono i seguenti:

Galaxy S25

Colorazioni: Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint

12GB + 128GB: €929

12GB + 256GB: €989

12GB + 512GB: €1.109

Galaxy S25+

Colorazioni: Silver Shadow, Navy, Icyblue e Mint

12GB + 256GB: €1.189

12GB + 512GB: €1.309

Galaxy S25 Ultra

Colorazioni: Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver e Titanium Gray

12GB + 256GB: €1.499

12GB + 512GB: €1.619

12GB + 1TB: €1.859

Una promozione al lancio prevede la possibilità di acquistare un dispositivo della serie Galaxy S25 presso operatori, rivenditori online direttamente dal sito del produttore: dal 22 gennaio al 6 febbraio 2025 è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione senza costi aggiuntivi.

Qui sotto trovate i prezzi di lancio su Amazon.

