Gli iPhone potranno mostrare video nello schermo CarPlay dei veicoli

Con i futuri aggiornamenti di iOS gli utenti iPhone avranno la possibilità di guardare video direttamente dallo schermo CarPlay nei veicoli compatibili. Lo riferisce Apple in una sezione del sito dedicata agli sviluppatori, spiegando:

“CarPlay supporta widget e Attività Live, e quindi le vostre app possono visualizzare informazioni tempestive e rilevanti, mostrare l’avanzamento di una attività a colpo d’occhio. Le app Audio possono visualizzare risultati di eventi sportivi nella schermata di riproduzione, e le app di navigazione supportare multitouch e fornire metadati a schermi secondari quali display head-up (a visualizzazione sul vetro frontale).

Per le case automobilistiche, CarPlay Ultra offre il meglio di iPhone e fi funzionalità dell’auto insieme per un livello di esperienza profondamente integrata”; e ancora (rivolgendosi agli sviluppatori), si legge: “Potete supportare il video nell’auto per consentire alle persone di visualizzare i contenuti preferiti quando non stanno guidando“.

È probabile che la funzione AirPlay sarà disponibile sia per CarPlay, sia per CarPlay Ultra, quest’ultima annunciata da Apple a maggio 2025. Cupertino ha in precedenza riferito che CarPlay Ultra potrà essere offerto in alcuni modelli di auto con aggiornamenti, promettendo un’integrazione ancora maggiore con i veicoli, dai comandi del clima fino alla strumentazione digitale. Resta da capire cosa faranno i brand del settore auto, alcuni dei quali – per ora – non hanno aderito al nuovo ecosistema targato Cupertino. Tra i brand che hanno deciso di supportare CarPlay Ultra, ci sono: Hyundai, Kia, Genesis e Aston Martin; altri brand hanno deciso di scegliere una direzione differente, privilegiando piattaforme concorrenti o soluzioni sviluppate “in casa”.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con tutto quello da sapere sulla tecnologia CarPlay (che cos’è, come si attiva, come si configura, ecc.).