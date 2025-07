Spotify ha pubblicato senza permesso brani creati con l’AI di artisti deceduti

Spotify ha pubblicato brani creati con l’AI di artisti deceduti quali Blaze Foley e Guy Clark, senza permesso dei titolari dei diritti sugli artisti o delle etichette discografiche.

Le tracce, segnalate come “contenuto ingannevole” e ora rimosse, sono state caricate dalla piattaforma di distribuzione digitale SoundOn di TikTok. “Abbiamo segnalato il problema a SoundOn, distributore dei contenuti in questione, e questi sono stati rimossi per violazione di norme relative ai contenuti”, ha riferito un portavoce di Spotify al sito 404 Media.

Craig McDonald, proprietario di Lost Art Record, l’etichetta che distribuisce la musica di Foley e gestisce la sua pagina Spotify, spiega che i fan dell’artista avrebbero immediatamente riconosciuto come non autentici i brani di Foley. “Posso affermare con certezza che questo brano non è di Blaze, e neanche vicino al suo stile”, ha riferito McDonald. “È ciarpame AI, se così vogliamo chiamarlo, non ha niente a che fare con il Blaze che conosciamo, e l’intera pubblicazione ha l’autenticità di un algoritmo”.

Il simbolo del copyright appariva in basso nella pagina Spotify di “Together”, presunto brano di Blaze, associato a una azienda denominata Syntax Error. “Non sono riuscito a trovare informazioni su una società di distribuzione musicale con questo nome ma cercando su Spotify ho individuato gli stessi marchi di copyright su una pagina con un altro brano generato dall’AI di Guy Clark, cantautore country vincitore di Grammy, morto nel 2016. Questo brano è stato caricato su Spotify la scorsa settimana e mostra anche immagini generate con l’AI di un cantante che non somiglia per niente a Clark”.

McDonald riferisce di essere stupito che Spotify non disponga di soluzioni di sicurezza specifiche per intervenire rapidamente spiegando che tocca a loro risolvere questo tipo di problemi. “Non sono un ingegnere ma credo sia facile fare in modo che questo non possa accadere in futuro”.

Che su Spotify siano presenti numerosi brani creati con l’AI non è un mistero: la scorsa settimana è stato ufficialmente reso noto che una band di grande successo nota come “Velvet Sundown” è il prodotto di un’intelligenza artificiale. Nell’account X (Twitter) associato a quest’ultima band è indicato che si tratta di una “provocazione artistica progettata per sfidare i confini dell’autorialità, dell’identità e della musica stessa nell’era delle AI”.

Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.