Gli sfondi di iPhone 12 si possono già scaricare

I nuovi sfondi colorati per iPhone 12 sono già disponibili per il download. A poche ore dalla presentazione di iPhone 12, iPhone 12 Pro e Pro Max e iPhone 12 mini, durante l’evento in streaming del 13 ottobre, è già possibile scaricare, collezionare e utilizzare gli sfondi pensati per i nuovi dispositivi Apple anche sul proprio smartphone.

Il design e i colori sono quelli che Apple ha scelto per la presentazione di iPhone 12, con le varianti abbinate ai colori dell’iPhone 12: cerchi concentrici in blu, verde, rosso e bianco, nella modalità luminosa e dark.

Questi sfondi, se impostati tramite iOS 14.1 su un iPhone 12, sono delle immagini live, ma purtroppo non è possibile condividere le immagini in questa modalità.

Gli sfondi sono stati pubblicati da 9to5mac e si possono scaricare direttamente dalla pagina dedicata. Tutte le novità degli iPhone 12 sono riassunte in questo articolo. Invece tutto quello che Apple ha presentato nel keynote del 13 ottobre è riassunto qui.

I clienti in potranno preordinare iPhone 12 Pro a partire dalle ore 14:00 (ora italiana) di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre e potranno preordinare iPhone 12 Pro Max a partire dalle ore 14:00 (ora Italiana) di venerdì 6 novembre, con disponibilità da venerdì 13 novembre.