Prime Day: offerte su TV, soundbar e monitor Samsung

Se state valutando l’acquisto di un nuovo televisore, magari per essere pronti al passaggio definitivo al nuovo segnale DVB-T2 o perché ne volete uno che abbia le più recenti tecnologie in fatto di connettività e streaming, non fatevi sfuggire le offerte estive attualmente attive su Amazon.

Grazie al Prime Day, solo per oggi è infatti possibile comprare un nuovo TV a prezzo scontato di Samsung con dimensioni che accontentano tutti. Si parte dai modelli più piccoli con diagonale da 32″, ottimi per piccole stanze, camerette, cucine e via dicendo, a salire fino ai 75″,

La scelta è davvero ampia: si può puntare sulle tecnologie HDR e 4K oppure si può investire qualche cosa in più se si ha cura del design. In questo senso spiccano i modelli con cornici ultrasottili o le soluzioni più moderne come il Samsung The Frame, che in standby si trasforma in bellissimi quadri d’autore.

Come accennato in apertura, vi ricordiamo che lo switch-off verso il DVB-T2 è già cominciato e sarà completato entro il 2022. A quel punto chi non si sarà adeguato con un televisore che supporta questo nuovo segnale, per poter continuare a guardare i propri canali televisivi dovrà necessariamente acquistare un decoder o un nuovo TV. Ma se il televisore lo avete comprato da poco e da questo punto di vista siete in regola, date comunque un’occhiata alle promozioni in corso perché potreste trovare anche il potenziamento audio che stavate desiderando da tempo.

Oltre ai televisori si possono infatti acquistare soundbar e casse satellite e subwoofer su misura dei TV, vendute sia singolarmente, sia in bundle con un televisore. Si parte da soluzioni più economiche con prezzi che ruotano intorno ai 100 euro ad altoparlanti performanti, con tecnologia Harman/Kardon, a prezzi chiaramente superiori.

Quelle che trovate elencate qui di seguito sono le offerte Prime Day valide nel momento in cui scriviamo. Si tratta nello specifico di una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.



Samsung Soundbar HW-T400/ZF da 40 W, 2.0 Canali, Nero

Samsung Soundbar HW-T430/ZF da 100W, 2.1 Canali, Nero

Samsung Soundbar HW-S41T/ZF da 100W, 2.0 Canali, Grigio

Samsung Soundbar HW-T650/ZF da 340 W, 3.1 Canali, Nero

Samsung T4000 TV 32”, HD, Wi-Fi, Nero, 2020, [Classe di Efficienza Energetica A+]

Samsung TV UE43TU7190UXZT Smart TV 43″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento

Samsung TV UE50TU7190UXZT Smart TV 50″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento

Samsung QE49Q64RATXZT Serie Q64R QLED Smart TV 49″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2019 [Esclusiva Amazon]

Samsung QE43Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 43″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon

Samsung TV QE43LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 43″, Nero

Samsung TV UE65TU7190UXZT Smart TV 65″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento

Samsung QE50Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 50″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon

Samsung TV QE49LS03RAUXZT The Frame 2019 Cornice TV, 4K 49″, Nero

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon

Samsung TV QE55LS03RAUXZT The Frame Cornice TV, 4K 55″, Nero, 2019

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon

Samsung TV QE65Q64TAUXZT Smart TV 65″, Serie Q64T QLED, 4K, Wi-Fi, Classe di Efficienza Energetica A+, 2020, Titan Grey

Samsung TV The Frame Cornice TV 65 pollici, 4K, WiFi, 2020, Classe di Efficienza Energetica A, Nero

Samsung TV UE75TU7190UXZT Smart TV 75″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento

Samsung TV QE75Q74TATXZT Smart TV 75″, Serie Q74T QLED, 4K, Wi-Fi, Classe di Efficienza Energetica A, 2020, Eclipse Silver

Samsung C24RG50 Monitor Gaming Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 144 Hz, 1080p, FreeSync, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero

Samsung C27RG50 Monitor Gaming Curvo, 27 Pollici, 240 Hz, G-sync, FHD, 1920 x 1080, 4 ms, 16:9, 1080p, 1 Display Port, 2 HDMI, Base a Doppio Snodo, Nero

Samsung Monitor BET-H Business Tv da 43”, 4k UHD 3840×2160 pixel, DVB-T2CS2, Wi-Fi, Nero

Samsung Monitor BET-H Business Tv da 50”, 4k UHD 3840×2160 pixel, DVB-T2CS2, Wi-Fi, Nero

Samsung Monitor 27 Pollici G7 Gaming Monitor (LC27G75TQSUXEN) – Monitor Gaming Curvo, 240 Hz, 1000R, 1 ms, G-Sync, Nero

Samsung C49HG90 Monitor Gaming Curvo, Super Ultrawide, 49”, Full HD, HDR, 3840 x 1080, 1 ms, 32:9, 144 Hz, 1080p, 350cd/m2, 1 Display Port e 1 Mini Display Port, 2 HDMI, Freesync, Quantum Dot, Nero

