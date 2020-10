Office-Reset ripristina e ripara Office sul Mac

Office-Reset è una piccola utility che è possibile sfruttare in caso di problemi con le applicazioni della suite Microsoft Office per Mac. Le app che l’utility in questione dovrebbe essere in grado di sistemare sono: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, Teams e AutoUpdate.

Office-Reset è gratuita e, spiega lo sviluppatore, è in grado di riparare errori in fase di avvio, blocchi, crash, template corrotti, risolvere problematiche di prestazioni, misteriosi messaggi di errore, disattivare plug-in che impediscono il corretto funzionamento dell’app.

Dopo avere avviato l’utility, questa consente di applicare fix per singole app. Office-Reset reimposta e resetta cache, modelli, componenti aggiuntivi e dati di configurazione; è anche possibile rimuovere completamente la suite, questo nei casi disperati nei quali non si riesce a venire a capo del problema.

Office-Reset rimuove solo file di Microsoft: non vengono modificati, cancellati o alterati documenti creati dall’utente. A seconda delle scelte e dei problemi riscontrati, lo sviluppatore spiega che completare le operazioni di pulizia può richiedere da pochi minuti a un’ora: cercate dunque di avere pazienza e attendete che l’utility svolga il suo compito.

L’utility è compatibile con Office 365 per Mac, Office 2016 per Mac (dalla versione 15.11 alla 16.16), Office 2019 per Mac (dalla versione 16.17 alla 16.41).

La prossima versione della suite di produttività Microsoft con licenza perpetua arriverà nel 2021 per Mac e Windows.

