Go BIG! Feat. Godzilla vs Kong, il gioco distruttivo gratis per iPhone

Dalla partnership tra Sun Machine e lo studio cinematografico di Hollywood Legendary Entertainment arriva Go BIG! Feat. Godzilla vs Kong, un gioco gratuito per iPhone e Android che permette ai fan del film di cimentarsi in una distruzione totale utilizzando, per l’appunto, il gigantesco protagonista dei film, anche se in chiave completamente diversa, questa volta cartoon.

Si tratta di un gioco casual che permette ai giocatori di scatenarsi nei Titan Battlegrounds, come parte del “Team Godzilla” o del “Team Kong”, cercando di portare scompiglio nelle città. Go BIG! Feat. Godzilla vs Kong reinventa questi due giganti leggendari nelle loro versioni animate mai viste prima, permettendo ai giocatori di impegnarsi in un’intera lotta folle nel creare il caos, mentre dominano le classifiche. Il filmato che riportiamo in questo articolo ne mostra il gameplay.

«Go BIG! feat. Godzilla vs. Kong è titolo action non-stop, che porta in gioco gli iconici Kong e Godzilla in una veste grafica cartoon mai visti prima», così ha commentato il titolo Sam Rappaport di Legendary Entertainment, Director of Interactive Media:

Crediamo che i fan del franchise Monsterverse e anche coloro che non hanno ancora visto i film adoreranno questo gioco

«L’opportunità di collaborare con il team di Legendary Entertainment e collaborare all’iconica IP di Godzilla vs. Kong è stato un onore assoluto» ha affermato Wil Mozell, CEO di Sun Machine.

Il soft launch di Go Big! feat. Godzilla vs. Kong è solo l’inizio, poiché abbiamo funzionalità più interessanti e contenuti da offrire ai giocatori nei prossimi mesi. Non vediamo l’ora che i milioni di fan di Godzilla vs. Kong in tutto il mondo giochino al nostro gioco

I giocatori possono completare gli obiettivi giornalieri e raccogliere personaggi e skin in Go Big! Feat. Godzilla versus Kong. Per chi volesse provarlo, non rimane che scaricare il gioco gratis in App Store e su Google Play, con acquisti in-app all’interno.