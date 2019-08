Gocomma R09 in prova: smartphone Android e iPhone diventano telecomandi universali

Al giorno d’oggi sono sempre più gli smartphone top di gamma che propongono all’utente specifiche altisonanti, come processori all’avanguardia e sensori fotografici della miglior specie.

Eppure, molti degli smartphone premium oggi disponibili sul mercato snobbano una funzionalità che, a parere di chi scrive, è invece tra le più utili nel quotidiano: la porta infrarosso per controllare TV e apparecchi domestici. Abbiamo provato il dongle Gocomma R09, che aggiunge questa pratica funzione. Costa solo 5 euro, ma in alcuni casi diventa fondamentale. Ecco le nostre impressioni.

Riserveremo un approfondimento sull’applicazione e sulla sua configurazione in un successivo articolo, volendo qui limitarci a indicarvi qual è il suo utilizzo base e come va. Si tratta di una piccola chiavetta, venduta in versione USB-C, MicroUSB e Lightning, quindi adatto anche per iPhone.

Basta inserirlo sul fondo del terminale, nell’apposito ingresso, e scaricare l’applicazione ZaZa Remote. All’interno dell’applicativo, che vedremo nello specifico in un successivo articolo di approfondimento, sarà possibile scegliere la tipologia di apparecchio da controllare, come TV, condizionatori, ventilatori, set top box, e molti altri ancora: in generale, può controllarsi tutto ciò che dispone di un ricevente infrarosso.

Il funzionamento è assicurato in un raggio di 10 metri, come del resto accade con i telecomandi tradizionali. Facile capire l’utilità di questo dongle, che può essere facilmente trasportato e inserito nello smartphone all’occorrenza.

Abbiamo fatto la prova con un paio di televisori disponibili in casa,tra sony e Samsung, e tutto è sempre andato nel verso giusto.

La configurazione è davvero semplice, anche se richiede qualche passaggio in più rispetto alle aspettative: questo sistema, che richiede circa 30 secondi, ha però il vantaggio di risultare molto preciso, e di offrire su smartphone tutti i tasti di un telecomando tradizionale, anche le opzioni più impensabili.

Dopo la configurazione sarà sufficiente puntare lo smartphone verso la TV, anche con il dongle rivolto dalla parte opposta, perché posizionato sul fondo, per controllare cambia canali, volumi, menù, e quant’altro offre il telecomando tradizionale.

La nostra prima impressione è assolutamente positiva. I comandi rispondono bene, sono veloci e sempre puntuali. Abbiamo sempre apprezzato questa tipologia di periferiche, perché con una spesa irrisoria aggiunge una funzione che davvero riteniamo, se non indispensabile, molto gradita: la sera, soprattutto, sul divano, lo smartphone diventa il centro di controllo del proprio salotto multimediale. E’ comodo non doversi alzare a prendere due o più telecomandi per gestire la TV, il set top box, il condizionatore e altro ancora.

Il dongle ha dimensioni particolarmente contenute, e questo aiuta a trasportarlo, anche se ad essere sinceri l’uso che ne abbiamo fatto, e che probabilmente ne faranno gli utenti, è quello di lasciarlo sul comodino, inserendolo la sera sullo smartphone, per gestire il salotto multimediale dallo smartphone.

E’ vero, però, che la sua estrema portabilità, aiuterà a trasportarlo in albergo quando si viaggia, così da avere sempre a disposizione un telecomando smart.

GoComma R09 è disponibile direttamente da questo link con GearBest al prezzo di 5,88 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore