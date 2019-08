Gocomma R09, solo 5 euro per trasformare lo smartphone in telecomando universale

Per qualche strano motivo non sono molti gli smartphone che integrano un sensore IR per il controllo degli elettrodomestici in casa.

Eppure, anche se può sembrare una funzione non utile, è proprio il contrario: poter utilizzare lo smartphone, anche solo per il controllo della TV è una soluzione che piace a molti. Gocomma R09, con poco più di 5 euro, colma questa lacuna e trasforma lo smartphone in un vero e proprio telecomando smart per la casa.

All’apparenza è un piccolo dongle USB-C, che si collega allo smartphone dotato di questa porta, e che invia segnali IR a TV, condizionatori, lettori DVD e BluRay, set top box e, più in generale, qualsiasi apparato che utilizzi il segnale infrarosso per essere controllato.

Il dongle funziona su smartphone dotati di porta USB-C con OTG attivo, e necessità dell’app Uni TV remote per il funzionamento. Come già accennato, si tratta di una periferica adatta a numerosi apparecchi, come aria condizionata, TV, ventilatori, set top box, e molti altri ancora. Il funzionamento è assicurato in un raggio di 10 metri, come del resto accade con i telecomandi tradizionali. Facile capire l’utilità di questo dongle, che può essere facilmente trasportato e inserito nello smartphone all’occorrenza.

Al momento è i offerta flash a 5,40 euro. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.