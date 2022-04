GOGOBEST GF600, la bici elettrica con motore 1000W in offerta a 1.289€

Le bella stagione è arrivata e le passeggiate in bici saranno certamente all’ordine del giorno. Ed allora, è bene “armarsi” di una bici elettrica che possa soddisfare qualsiasi palato, anche quelli più esigenti. In offerta in questo momento GOGOBEST GF600, la bici elettrica con motore da 1000W e velocità massima di 40 km/h, ovviamente laddove possibile, e sempre nel rispetto del codice della strada. Clicca qui per comprare.

Tra le principali caratteristiche di questa bici la sua costruzione in lega di alluminio, che la rende davvero resistente, e in grado di reggere un pilota di circa 200 kg. La bici arriva a una velocità massima di 40 km/h, offre altezza del sedile regolabile, ed è adatta a qualsiasi tracciato grazie alle sue imponenti gomme.

Ancora, altra caratteristica principiale è il motore da 1000 W consente alla bici elettrica di scalare pendenza fino ad un massimo di 35 gradi. La batteria al litio rimovibile da 13 Ah alimenta la bici per viaggiare fino a 45 km di distanza in modalità elettrica pura, mentre l’autonomia supera i 100 km se si guarda alla modalità pedalata.

Non manca sul manubrio un piccolo computer di bordo con schermo LCD da 5 pollici, che mostra alcune informazioni importati sul viaggio, come la carica della batteria, la velocità che si sta mantenendo durante la marcia, il chilometraggio, e altro ancora.

Si tratta di una bici elettrica full size, con altezza della sella regolabile e ottimizzata per utenti tra i 165 e i 190 cm. Anche gli pneumatici sono davvero imponenti, larghi da 26 x 4.0 pollici, con un sistema di trasmissione a 7 velocità, così da poter affrontare qualsiasi tracciato senza difficoltà, adattandosi a terreni vari, per poter affrontare spiagge, montagne e pure la neve.

Specifiche:

Materiale: lega di alluminio

Colore: verde / grigio / giallo

massimo Velocità: 40 km/h

Modalità elettrica pura: max. 45 km

Pedalata assistita: max. 110 km

massima Pendenza: 35 °

massimo Carico: 200 kg

Altezza applicabile: 165 – 190 cm

Grado impermeabile: IP54

Caricabatterie: 48 V 2,5 A

Batteria: batteria al litio 48V 13AH

Tensione nominale della batteria: 48V

Tempo di ricarica: 5 – 6 ore

Sistema di controllo: 48V 20A

Tensione nominale del motore: 48V

Potenza nominale del motore: 48V 1000W

Freno: freno a due vie, freno a disco meccanico

Ruota: cerchio in lega di alluminio da 26 “* 4.0”

Dimensioni: 193 * 110 * (85-100) cm

Peso netto: 28 kg

Solitamente viene proposta ad un prezzo di listino molto alto, vicino ai 2000 euro, ma al momento la si può acquistare in offerta a 1289 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.