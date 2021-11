Il nuovo iPad 10,2 Cellular 256GB in ribasso del 10%, solo 499 €

Se vi interessa un iPad per la scuola, come sostituto di un PC, o per l’ intrattenimento casalingo è il momento giusto: Amazon offre per la prima volta in sconto l’iPad di nona generazione da 256 GB con rete cellulare: 499,99 euro (invece di 559,00 euro)

iPad 9 è una versione leggermente aggiornata di quello dello scorso anno; Macitynet l’ha recensito qui. In particolare il nuovo modello ha un processore A13, più veloce, e una nuova fotocamera frontale da ben 12 megapixel (contro 1.2 della versione prece3dente). La fotocamera permette di sfruttare la funzione Center Stage che ha debuttato su iPad Air ed è ora disponibile su iPad mini di sesta generazione oltre che su tutti gli iPad Pro. La sua funzione è quella di “seguirci” mentre teniamo una video chat in FaceTime.

Una delle novità importanti di iPad 10.2 di nona generazione è nella memoria. Ora si parte da 64 GB invece che da 32 GB come la versione precedente.

Le caratteristiche di base elencate da Amazon sono queste

Display Retina da 10,2″ con True Tone

Chip A13 Bionic con Neural Engine

Fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo, fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica

Fino a 256GB di archiviazione

Altoparlanti stereo

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Wi-Fi 802.11ac

Il modello in offerta è quello base, da 64 GB. Si tratta di una capacità che lo rende ottimo per la didattica, navigazione e intrattenimento. Eventualmente può sostituire un computer specialmente se abbinato ad una tastiera fisica e magari anche alla Apple Pencil. Il nuovo modello mantiene la compatibilità con tutti gli accessori del modello precedente incluse le stesse tastiere. Se vi interessa sapere qualche acquistare potete leggere la nostra guida riservata alle migliori di queste periferiche che stanno diventano sempre più rilevanti nel mondo degli accessori per iPad.

Ovviamente anche questo iPad può essere comprato in cinque rate senza interessi e senza garanzie; basta avere una storia precedente di acquisti andati a buon fine su Amazon e una carta di credito memorizzata nel proprio account. Maggior informazioni sul pagamento a rate senza busta paga o garanzie in questa pagina.

Lo sconto a 499 euro anche se a prima vista sembra poco è i realtà pari all’11%. Al momento nessuno offre un simile sconto al pubblico.

Click qui per comprare l’iPad 10,2 256 Gb a solo 499 euro