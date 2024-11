Bending Spoons compra Brightcove e punta alla borsa

Pubblicità

La società Bending Spoons con sede a Milano prosegue la sua compagna acquisti internazionale: l’ultima in ordine di tempo è la statunitense Brightcove per oltre 200 milioni di dollari, mossa che rafforza ulteriormente la società italiana in vista di una possibile quotazione in borsa.

Ricordiamo che nel giro di un paio di anni Bending Spoon ha acquisito l’apprezzata app di registrazione video Filmic, la piattaforma e gli strumenti di produttività online di Evernote, StreamYard specializzata nello streaming, il servizio WeTransfer e altre aziende ancora.

A questo impressionante elenco di società e tecnologie, con l’ultima acquisizione si affiancherà anche Brightcove, tra i pionieri dello streaming con la sua piattaforma video online. Tra i principali clienti ci sono AMC Networks, BBC, Ford, Johnson & Johnson.

La proposta di acquisto di Bending Spoons per un valore di 233 milioni di dollari, equivale a 4,5 dollari per azione, pagamento che rappresenta un premio del 90% agli azionisti Brightcove rispetto alla media della quotazione di mercato negli ultimi due mesi.

Come per tutte le società acquisite Bending Spoon punta a una strategia di consolidamento e rafforzamento nel lungo periodo, come dichiara Luca Ferrari, CEO e co-fondatore della società:

“Ogni volta che acquisiamo una nuova azienda, lo facciamo con l’obiettivo di mantenere la partecipazione e gestire l’azienda nel lungo termine. Pertanto, siamo determinati a valorizzare il grande lavoro svolto dal team attuale e di far sì che Brightcove possa prosperare per molti anni a venire”.

Finora Bending Spoons non è quotata in borsa, ma la scalata di capitali degli investitori e di acquisizioni, punta anche in questa direzione. Come ha dichiarato Ferrari a Reuters il mese scoso, non ci sono ancora un piano o una data precisi, ma la società valuta tutte le opzioni, con un occhio di riguardo a una possibile prima quotazione IPO sulla borsa USA.

Ma questo se e solo quando sarà il momento è non è detto che la società cambi idea sulla piazza di lancio. Tutti gli articoli che parlano di Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.