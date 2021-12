GOGOBEST GF600, la mountain bike elettrica con motore da 1000W in sconto di 380 euro

Diventate ormai uno dei mezzi di locomozione preferiti dai più, almeno per la città, le bici elettrica sono esplose grazie ai bonus dei mesi precedenti. Per chi se li fosse persi sappiate che il modo di risparmiare c’è ancora. GOGOBEST GF600 è in sconto di 380 euro, e la si può acquistare direttamente a questo indirizzo. Tra i tanti punti di forza un motore da 1000W. Clicca qui per acquistare.

E’ costruita in lega di alluminio, resistente a tal punto da poter reggere il peso di un pilota di circa 200 kg. La bici arriva a una velocità massima di 40 km/h, offre altezza del sedile regolabile, ed è adatta a qualsiasi tracciato grazie alle sue imponenti gomme.

Il potente motore da 1000 W consente alla bici elettrica di raggiungere velocità fino a 40 km/he, offrendo possibilità di scalare pendenza fino ad un massimo di 35 gradi. La batteria al litio rimovibile da 13 Ah alimenta la bici per viaggiare fino a 45 km di distanza in modalità elettrica pura, mentre l’autonomia supera i 100 km se si guarda alla modalità pedalata assistita.

Sul manubrio è presente un piccolo computer di bordo con schermo LCD da 5 pollici, che mostra alcune informazioni importati sul viaggio, come la carica della batteria, la velocità che si sta mantenendo durante la marcia, il chilometraggio, e altro ancora.

Come già anticipato è una bici adatta davvero a tutti, a piloti di peso massimo fino a 200 chili, con altezza della sella regolabile e ottimizzata per utenti tra i 165 e i 190 cm. Anche gli pneumatici sono davvero imponenti, larghi da 26 x 4.0 pollici, con un sistema di trasmissione a 7 velocità, così da poter affrontare qualsiasi tracciato senza difficoltà, adattandosi a terreni vari, per poter affrontare spiagge, montagne e pure la neve.

Specifiche:

Materiale: lega di alluminio

Colore: verde / grigio / giallo

massimo Velocità: 40 km/h

Modalità elettrica pura: max. 45 km

Pedalata assistita: max. 110 km

massima Pendenza: 35 °

massimo Carico: 200 kg

Altezza applicabile: 165 – 190 cm

Grado impermeabile: IP54

Caricabatterie: 48 V 2,5 A

Batteria: batteria al litio 48V 13AH

Tensione nominale della batteria: 48V

Tempo di ricarica: 5 – 6 ore

Sistema di controllo: 48V 20A

Tensione nominale del motore: 48V

Potenza nominale del motore: 48V 1000W

Freno: freno a due vie, freno a disco meccanico

Ruota: cerchio in lega di alluminio da 26 “* 4.0”

Dimensioni: 193 * 110 * (85-100) cm

Peso netto: 28 kg

Solitamente ha un prezzo di listino di 1699 euro, ma al momento la si può acquistare con 380 euro di sconto direttamente da qui, dove la si pagherà 1319 euro.