EZVIZ lancia la sua camera smart pan-tilt-zoom a doppio obiettivo

EZVIZ, una delle aziende più note e produttive nel settore della sicurezza domestica, presenta la sua prima telecamera di sicurezza pan-tilt-zoom a doppio obiettivo: la C8PF, che soddisfa esigenze di protezione piuttosto elevate. Ecco perché.

EZVIZ ha progettato la camera C8PF per fornire uno zoom misto 8x e un esclusivo display picture-in-picture in-app. In questo modo vengono visualizzati contemporaneamente i dettagli in primo piano e le informazioni di base. La sua visione è ulteriormente migliorata dalla rotazione della camera a 360 gradi e dal rilevamento della forma umana basato sull’intelligenza artificiale per fornire una sorveglianza intelligente senza punti ciechi e senza falsi allarmi. La camera è versatile e massima flessibile, potendo svolgere compiti di protezione domestica piuttosto complessi.

La C8PF è dotata di uno dei migliori zoom a doppio obiettivo nel mercato delle camere per la casa intelligente. Ecco come viene descritta dal produttore:

C8PF è un prodotto di punta della nostra serie C8 Weatherproof Pan & Tilt. Una telecamera ‘tutto-in-uno’ esemplare, la C8PF colpisce più bersagli contemporaneamente: una telecamera pan & tilt progettata per qualsiasi condizione atmosferica, un unico dispositivo con viste a lungo raggio e panoramiche e una protezione attiva per una protezione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Con una panoramica a 360 gradi e zoomabile, la telecamera può facilmente coprire cortili anteriori e cortili posteriori, gli ingressi di casa e altro ancora con prestazioni equivalenti a un sistema di sicurezza multi-camera. C8PF è abbastanza smart da rilevare forme umane e inviare avvisi in tempo reale se ravvisa la presenza di visitatori. Integra un teleobiettivo da 12 mm con un obiettivo grandangolare da 2,8 mm, così da poter mostrare chiaramente sia i dettagli lontani, che offrire viste grandangolari grazie alla sua modalità picture-in-picture.

Con semplici controlli dell’app, gli utenti possono ruotare la C8PF e ingrandire e rimpicciolire per ottimizzare la copertura della telecamera. Le comunicazioni bidirezionali e la capacità di archiviazione extra-large di 512 GB sulla fotocamera sono anche tra le caratteristiche di punta di questa C8PF.

C8PF mostra dunque, ancora una volta, la competitività della serie C8 di EZVIZ, dopo il successo di mercato registrato dal modello C8C. Peraltro, ricorda l’azienda, dal suo lancio all’inizio del 2021, la camera C8C è entrato nelle liste dei prodotti più venduti in molti. Altri tre prodotti della stessa linea, C8C Lite, C8W e C8W Pro, si uniranno presto alla famiglia C8, offrendo opzioni di acquisto flessibili per differenti budget. Per acquistare una camera EZVIZ su Amazon il link da seguire è direttamente questo.

Per tutte le notizie che parlano di camere di sicurezza il link da seguire è questo.